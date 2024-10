Mayra Goñi reveló los requisitos que debe cumplir su próxima pareja: ¿mandó indirecta? VIDEO

Mayra Goñi y el especial pedido que tiene para su próxima pareja. Foto: Instagram

Mayra Goñi reveló qué es lo que más espera conseguir en su próxima relación. En la actualidad, se encuentra soltera.

Mayra Goñi fue noticia meses atrás tras dar a conocer que regresaba al país para continuar con sus proyectos personales luego de decidir no seguir con el proceso de la residencia norteamericana.

Recientemente, la también influencer decidió responder a una de nuestras preguntas con mucha sinceridad y confesó lo que esperaba obtener sí o sí de su próxima relación amorosa.

“Que sea un caballero, respetuoso y fiel sobre todo, que ahora está muy complicado. Está complicado, para los hombres y para las mujeres también porque hay mujeres también son infieles”, declaró.



Además, la también artista le dijo lo siguiente a Jojojonathan: “Quiero alguien que esté preparado para hacer las cosas bien, que se haya cansado ya de hacer todas esas cosas (infidelidades) que nos distraen y malogran las relaciones. Ya llegará, supongo”.

¿Por qué regresó Mayra Goñi al Perú?

“Esta pregunta me la hacen siempre y pues creo que es momento de hablarlo porque siempre la evado. Ha sido un proceso un poco complicado, tomar algunas decisiones a veces no es tan fácil, pero finalmente he decidido volver a Perú. Sí, he decidido volver a mi país, trabajar allá, retomar mi carrera musical”, expresó tiempo atrás.

¿Quién fue la última pareja de Mayra Goñi?

Mayra Goñi estuvo saliendo con Ricardo Mendoza, pero decidió no seguir con el comediante al señalar que había mucha desconfianza y también era complicado al no estar ambos en el mismo país.

