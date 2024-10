¿Samahara Lobatón y Bryan Torres en planes de matrimonio? Esto respondió la influencer VIDEO

Samahara Lobatón habló sobre si tiene planeado casarse o no con Bryan Torres. Foto: Instagram

En declaraciones exclusivas para radio Moda, Samahara Lobatón habló sobre el futuro de su romance tras reconciliación con Bryan Torres.

En una reciente entrevista exclusiva para radio Moda, Samahara Lobatón habló abiertamente sobre su relación con Bryan Torres, generando gran expectativa entre sus seguidores, como se recuerda su reconciliación ha captado del mundo del entretenimiento peruano.

Los medios y fanáticos que siguen de cerca cada paso de la pareja conformada por la influencer y el músico deseaban el nuevo paso que darán, ya que hace poco la hija de Melissa Klug dio a luz a su primera bebé en común.

Durante la conversación con nuestro querido locutor 'Jojojonathan', Samahara Lobatón reveló detalles sobre su vida amorosa y el futuro que ambos visualizan juntos, incluyendo la posibilidad de llegar al altar.

¿Qué dijo Samahara Lobatón sobre casarse con Bryan Torres?

Samahara Lobatón había asistido la conferencia de prensa del 'Reggaetón Lima Festival 5' para este 31 de octubre y se animó a responder consultas sobre su relación con Bryan Torres. "¿Cómo va el tema del matrimonio", le preguntó nuestro estimado presentador.



"En verdad no es algo que me muera por hacer. No me veo casada, pero no lo descarto", expresó la también modelo. "He soñado más ser mamá que casarme", agregó. Asimismo, entre risas el salsero comentó: "No, yo me quedó con mis hijas".

¿Cuántos hijos tiene Samahara Lobatón con Bryan Torres?

Samahara Lobatón y Bryan Torres fruto de su amor tienen solo una hija: Ainara Torres Lobatón. En el momento del parto del artista estuvo acompañándola. "Mi compañero. Me demostraste que esta carrera la iniciamos juntos y la terminaremos juntos. Ainara ya está aquí con nosotros. Los amo", fue el mensaje de la influencer para su novio y su nueva bebé.

