Pamela Franco tras beso de Christian Cueva en el escenario: “A la próxima le doy yo” VIDEO

Pamela Franco sobre beso de Christian Cueva en el escenario: “A la próxima le doy yo”. (Foto: redes sociales)

Pamela Franco no dudó en hablar sobre los últimos acontecimientos del fin de semana. ¿Qué dijo de Christian Cueva?

Pamela Franco está viviendo uno de los momentos más importantes de su carrera musical. La destacada artista viene presentándose en varios lugares y el último fin de semana no fue la excepción.

Además, este martes visitó la cabina de Nueva Q y no dudó en hablar de todo un poco. La destacada cantante se animó a responder las preguntas que le hicieron y también habló de Christian Cueva.

A la también influencer le preguntaron por el beso que le dio el volante en la mejilla en pleno escenario. Al respecto, Pamela Franco señaló que no lo consideró como un beso y que a la próxima será ella quien lo haga.

PUEDES VER: Pamela Franco se sinceró y dijo cómo se siente cuándo está cerca de Christian Cueva VIDEO

“No fue beso porque apuntó mal”, contesto la cantante. Segundos después, aseguró que será ella quien dé en una nueva ocasión: “A la próxima lo doy yo”, confirmó.

Pamela Franco reiteró que Christian Cueva, más que querer darle un beso quiso hacer una broma. “No, no fue beso. Ustedes vieron el video, yo creo que me quiso hacer como que una broma y estaba jugando. Yo creo que no era su intención. Y sabes por qué no fue su intención, porque hay videos en donde yo estoy pegada a él y sí pudo darme y no me dio”, aseguró.

Con respecto a si le gustaría darse un beso con Christian Cueva delante de la gente, también respondió. “Sí, si le hubiera dado un beso, normal. Pero en público por qué. Son momentos, yo creo que las cosas fluyen. No se tiene que preparar nada y ya se dio. No sé qué pasará, si pasará o no pasará”, expresó.

