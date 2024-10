Pamela López reveló que Christian Cueva canceló el seguro universitario de sus hijos: ¿qué pasó?

Christian Cueva canceló el seguro universitario de sus hijos. Foto: captura América Hoy

Pamela López también denunció que su todavía esposo Christian Cueva no pasa ni un sol por sus tres hijos.

La ahora influencer Pamela López contó para ‘América Hoy’ su decepción al revelar que Christian Cueva no asistió a la segunda reunión programada para establecer acuerdos sobre la manutención de sus tres hijos.

Según la abogada de Pamela, la doctora Rosario Sasieta, el futbolista solicitó reprogramar la cita debido a una notificación extraoficial. Sin embargo, la letrada afirmó que ‘Aladino’ fue informado por todos los medios posibles, incluso a través de su club Cienciano del Cusco.

Christian Cueva no estaría cumpliendo con pensión para sus hijos

Con gran pesar, la todavía esposa del volante expresó que Christian no ha contribuido económicamente con la pensión de sus niños e incluso canceló los seguros universitarios de ellos, retirando todo el dinero de las cuentas. "Mis hijos tenían un seguro universitario y él los canceló, llevándose el dinero", manifestó.



(Foto: captura América Hoy)

Pamela López lamentó profundamente la actitud adoptada por el jugador, subrayando que los más afectados son sus hijos. "Me siento triste e indignada porque son mis hijos. Atentar contra tres criaturas inocentes que no pidieron venir a este mundo lo revela por completo", expresó con firmeza.

Además, la influencer señaló que ni el club Cienciano ni su presidente, Sergio Ludeña, han establecido contacto con ella para resolver esta situación, a pesar de haberse comprometido a que Christian Cueva cumpliera con sus responsabilidades hacia los niños.

Pamela López habló de audio de la nana

Por último, Pamela López se refirió a una conversación en la que Cueva sugirió a la nana de sus hijos que vendiera marcianos. "No tengo nada en contra de vender marcianos, ser influencer o emprender, pero la manera despectiva... Estuvimos 13 años juntos, no fui su amante ni su novia, fui su esposa. Conozco mis derechos, él se fue de la casa, me dejó en la nada. ¿Cómo crees que comen mis hijos, cómo viven el día a día? El estilo de vida de mis hijos no ha cambiado, sus fines de semana sí tienen recreación, todos los fines de semana estoy con mis hijos y comparto con ellos", cerró.

