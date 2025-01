Paula Macher contó revelación que le hizo Morelli cuando ya no eran pareja

Paula Macher decidió salir del silencio y aceptó participar de una entrevista. (Foto: redes sociales)

La influencer Paula Macher se sinceró en una reciente entrevista y contó detalles de su separación con Morelli.

En las últimas semanas los nombres de Paula Macher, Luciana Fuster y Juan Morelli comenzaron a ser tendencia en redes sociales debido a los rumores de una relación entre el conocido productor musical y la modelo peruana.

Luego se confirmó su relación, por lo que muchos querían saber la opinión de su expareja Paula Macher. Sin embargo, la colombiana optó por pronunciarse a través de videos en TikToks que muchos interpretaron como indirectas.

Ahora último, Paula Macher decidió salir del silencio y aceptó participar de una entrevista. En su conversación, la influencer dio detalles de cómo se enteró que Juan Morelli estaba saliendo con otra mujer.

Paula Macher habló de su relación con Morelli

“Mi relación no terminó por nada, solo fue que ya no nos entendíamos. Yo estaba muy preocupado por él, yo decía que se me hacía muy difícil seguir mi vida, vivir mi vida… igual estaba pasando mi proceso, pero se me hizo muy difícil que él ya realmente estaba con alguien”, detalló.

Además, en otra parte de la entrevista aseguró estar bien y que espera más adelante conocer a alguien. “Realmente estoy bien, voy a estar bien. Voy a poder rehacer mi vida con alguien”, explicó.

(Foto: redes sociales)

Morelli le contó a Paula Macher que estaba saliendo con otra mujer

Finalmente, confesó que se enteró del mismo Morelli que estaba saliendo con otra mujer. “Él tuvo la decencia, bueno ya habíamos terminado y no tenía por qué contarme, pero pues me sentó a contarme y me dijo ‘estoy conociendo a esta persona’ y en fin”, puntualizó.

