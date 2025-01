Jossmery Toledo protagonizó momento viral con su discurso en la boda de una amiga: ¿qué dijo?

Jossmery Toledo protagonizó inaudito momento durante boda de su amiga. (Foto: redes sociales/ composición)

¡Se pasó! La influencer Jossmery Toledo hizo pasar vergüenza a su amiga durante la ceremonia de su boda al revelar secretos de su pasado.

Jossmery Toledo, conocida figura mediática y ex chica reality, vuelve a ser tendencia en las redes sociales, esta vez por un insólito comentario que realizó durante el discurso en la boda de una amiga cercana.

Su intervención, cargada de humor y espontaneidad, no pasó desapercibida, convirtiéndola en el centro de atención del evento y de las plataformas digitales. Sus palabras quedaron registradas y no pasaron para nada desapercibidas.

El comentario que desató risas y críticas

Durante su intervención en la fecha especial de su amiga, Jossmery Toledo expresó su afecto y buenos deseos hacia la novia, pero lo hizo con una frase que provocó todo tipo de reacciones.

(Fuente: Ric Latorre/ TikTok)

"Yo siempre he querido lo mejor para ella. De chiquita era ‘bandida’, pero ahora mírenla, le salió un buen marido", dijo ante los invitados. La mezcla de humor desató risas entre los presentes, pero también generó un debate en redes sociales sobre el tono de su comentario.

Jossmery intentó arreglar su comentario

"Me alegro mucho y ‘bandida’ en el sentido que era más avispada que yo, no piensen mal", comentó Jossmery Toledo para intentar aclarar sus palabras y no sean malentendidas. La novia solo atinó a reirse del suceso, mientras que el esposo mostró cara de desconcierto y cierta incomodidad. Por otro lado, también se dirigió al recién casado: "Manuel, pórtate bien, no estés trampeando, ya sabes, vas a tener ojos por todos lados".

¿Qué profesión tiene Jossmery Toledo?

Jossmery Toledo es una exsuboficial de la PNP. Asimismo, en el año 2019 comentó que terminó colegiándose como abogada. Ella también se desempeña como modelo e influencer, en redes sociales, como Instagram tiene 1.3 millones de seguidores.

¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés, en vivo en OIGO, nuestra app oficial y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!