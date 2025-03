Reimond Manco estalló contra Jefferson Farfán y le declaró la guerra: ¿qué ocurrió?

Reimond Manco advirtió que podría revelar información comprometedora sobre Farfán. Foto: captura TikTok

La controversia entre Reimond Manco y Jefferson Farfán es cada vez más intensa. Esta vez el ex ‘jotita’ decidió responderle con todo.

Para nadie es un secreto las diferencias entre Reimond Manco y Jefferson Farfán. Todo inició cuando la ‘Foquita’, junto a su amigo Roberto Guizasola, lanzó indirectas hacia Manco por cuestionar a su compadre Paolo Guerrero. Desde entonces ambos no han dejado de mandarse indirectas a través de sus respectivos podcasts.

En esta ocasión, el ex ‘jotita’ decidió hablar sin filtros y respondió con firmeza a las indirectas que, según él, Jefferson Farfán le envía desde su programa Enfocados. Harto de ser el blanco de críticas, el ‘Rei’ lanzó un mensaje que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

¿Qué dijo Manco sobre Farfán?

Durante un en vivo en su cuenta de Instagram, Reimond Manco se mostró visiblemente molesto cuando un seguidor le comentó que Farfán siempre trata de dejarlo mal en su programa. Por ello, no dudó en expresar su enojo ante sus seguidores, quienes le manifestaron su apoyo y señalaron que se veía "asado".

"Estoy asado, claro que estoy asado. Ya me cansé de que ese tipo me compare con todo el mundo, quiera minimizarme y siempre intenta burlarse de mí. ¿Qué pasa, papi? ¿No te acuerdas cuando la vaca fue ternera? ¿No te acuerdas cuando estabas en Venezuela y me llamaste para pedirme un favor?", recordó el exfutbolista.



(Fuente: Instagram)

Reimond Manco advirtió que podría revelar información comprometedora sobre Farfán si este continuaba con sus indirectas. "¿Quieres guerra? Tengo el arsenal listo, papi. No soy ningún tonto, diferente es que yo no quiera problemas, pero te estás pasando de la raya. Una más y suelto todo. Me he mantenido callado, pero te voy a ir soltando unas por unas", aseguró.

Manco y la advertencia sobre Farfán: “si hablara, se les cae un ídolo”

Entre los mensajes que Reimond Manco compartió en sus redes, uno en particular generó gran revuelo, ya que insinuó poseer información comprometedora sobre el ‘10 de la Calle’. "A veces el silencio vale más que mil palabras. Si yo hablara, al que menos se le cae un ídolo, y te lo digo de corazón. Se les cae un ídolo", afirmó, dejando entrever que podría hacer fuertes revelaciones.

Las fricciones entre Manco y Farfán no son algo nuevo. Aunque en el pasado coincidieron en la selección peruana, su relación parece haberse deteriorado con el tiempo. Hasta ahora, la ‘Foquita’ no ha respondido a las declaraciones del 'jotita’, pero muchos creen que no tardará en hacerlo.