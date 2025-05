Rosángela Espinoza sin filtro: la verdadera razón por la que no fue a la boda de Ale Baigorria

Rosángela Espinoza regresó a 'Esto es guerra' y habló de todo. (Foto: composición/ redes sociales)

La modelo Rosángela Espinoza no se guardó nada y lanzó filosos comentarios sobre la ceremonia y sus invitadas.

Rosángela Espinoza regresó a 'Esto es Guerra' con declaraciones que dieron de qué hablar. Durante el programa, se refirió por primera vez al matrimonio de Alejandra Baigorria y Said Palao, asegurando que sí recibió una invitación, pero con muy poco tiempo de anticipación.

¿Rosángela fue invitada de verdad o solo por compromiso?

Según la popular ‘chica selfie’, la pareja le envió la invitación digitalmente y a pocos días del evento. Esta actitud, lejos de parecerle cordial, la tomó como una falta de consideración.

“Me invitaron, pero tarde. Me invitaron, creo faltando una semana para la boda. Me envió (Said) una invitación virtual. No se trata de que me inviten a última hora y yo voy corriendo como Karen Dejo. Yo tengo dignidad”, expresó frente a cámaras.

Aunque en su momento argumentó que no asistió por una cirugía programada, sus recientes declaraciones han dejado entrever que la verdadera razón habría sido su malestar por la invitación de último minuto.

(Fuente: TikTok/ 'EEG')

¿Qué opinó Rosángela del look de las asistentes?

Además de hablar sobre su ausencia, Rosángela no se contuvo al criticar los atuendos de sus compañeras de 'EEG' que sí asistieron al evento. Lanzó comentarios directos y sin filtro hacia Karen Dejo, Melissa Loza y Onelia Molina.

“Para ir con esos vestidos que fueron, mejor no voy. No me digan que el vestido de la Dejo estaba bonito, el de Melissa pensaba que estaba en un cuento de hadas y el de Onelia parecía un astronauta. Qué fatales chicas”, comentó con sarcasmo.

Con este pronunciamiento, la influencer dejó claro que no guarda una buena relación con algunos de sus compañeros, y su ausencia en la boda habría sido también un mensaje. Como es costumbre en ella, su sinceridad no pasó desapercibida.

