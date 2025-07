Macarena Gastaldo: esta fue la polémica pregunta censurada en ‘El valor de la verdad’

Macarena Gastaldo explicó que la razón por la que no se transmitió la pregunta. Foto: captura 'El valor de la verdad'

En ‘El valor de la verdad’ de Macarena Gastaldo se decidió no emitir la pregunta 15. Aquí te contamos cuál y el motivo detrás de su censura.

Este último domingo, se emitió ‘El valor de la verdad’ de la polémica modelo argentina y exintegrante de ‘Combate’, Macarena Gastaldo. Sin embargo, el programa dejó sorprendidos a los televidentes al saltarse la pregunta número 15. Justo cuando Beto Ortiz se disponía a leerla, la emisión fue interrumpida y apareció un mensaje en pantalla que decía: “La siguiente pregunta no puede ser emitida por disposición judicial”.

Luego de ese momento, el programa continuó con normalidad, aunque muchos quedaron intrigados por lo ocurrido. Más tarde, Macarena Gastaldo usó su cuenta oficial de Instagram para aclarar la situación: la pregunta censurada estaba relacionada con su expareja, el futbolista Patricio Álvarez.

¿Cuál es la pregunta censurada en ‘El valor de la verdad’ de Macarena Gastaldo?

Macarena Gastaldo explicó que la razón por la que no se transmitió la pregunta relacionada con Patricio Álvarez fue una decisión del canal y la producción. “El canal Panamericana y la producción de EVDLV decidió no transmitir la pregunta y respuesta que se refiere a Patricio Álvarez, ya que su abogado alega la vigencia de unas medidas de protección que se le otorgaron al Sr. cuando el proceso ya estaba archivado, por lo tanto, no podrían estar vigentes”, declaró.

La modelo argentina también mencionó que ya está tomando acciones legales, pues no le preocupa lo que quedó atrás. “Mis abogados ya están tramitando el levantamiento de la misma, ya que nunca lo hice porque no estoy preocupada por temas de mi pasado”, afirmó, dejando en claro que no tiene nada que ocultar.



(Foto: Instagram)

En redes sociales, el creador de contenido Ric La Torre reveló cuál fue la pregunta que no salió al aire en el programa. “¿Intentó asfixiarte tu expareja Patricio Álvarez con una almohada?”, escribió, dando a conocer el fuerte contenido de la interrogante que fue censurada.

Todas las preguntas que respondió Macarena Gastaldo en ‘El valor de la verdad’

1. ¿Se metió Flavia Laos en tu relación con Austin Palao?

Macarena Gastaldo: sí

Respuesta: verdad

2. ¿Te traicionó Paula Manzanal?

Macarena Gastaldo: sí

Respuesta: verdad

3. ¿Te quiso agredir la madre de Paula Manzanal?

Macarena Gastaldo: sí

Respuesta: verdad

4. ¿Te peleaste con Jamila Dahabreh?

Macarena Gastaldo: sí

Respuesta: verdad

5. ¿Te peleaste con 'La Chama' por Neymar?

Macarena Gastaldo: sí

Respuesta: verdad

6. ¿Fuiste una chica Tulum?

Macarena Gastaldo: sí

Respuesta: verdad

7. ¿Le diste una cachetada a Shirley Arica?

Macarena Gastaldo: sí

Respuesta: verdad

8. ¿Golpeaste a tu vecina porque se burló de la muerte de tu gato?

Macarena Gastaldo: sí

Respuesta: verdad

9. ¿Estuviste "un minuto en el paraíso" con Nicola Porcella?

Macarena Gastaldo: sí

Respuesta: verdad

10. ¿Te hizo famosa el beso con Benjamín Lukovski? (La formuló Flor Ortola)

Macarena Gastaldo: sí

Respuesta: verdad

11. ¿Parchaste a Christian Cueva?

Macarena Gastaldo: sí

Respuesta: verdad

12. ¿Estuviste en el 'búnker' con Jefferson Farfán?

Macarena Gastaldo: sí

Respuesta: verdad

13. ¿Te afanó por redes el futbolista Nicolás Otamendi?

Macarena Gastaldo: sí

Respuesta: verdad

14. ¿Intentó abusar de ti el futbolista Sebastián Villa?

Macarena Gastaldo: sí

Respuesta: verdad

15. Esta pregunta no pudo ser emitida por disposición judicial

16. ¿Le fuiste infiel a tu expareja con Luis Advíncula?

Macarena Gastaldo: sí

Respuesta: verdad

17. ¿Te fuiste a vivir a España con Luis Advíncula?

Macarena Gastaldo: sí

Respuesta: verdad

18. ¿Te dejó coja Luis Advíncula?

Macarena Gastaldo: sí

Respuesta: verdad

19. ¿Has hecho un trío?

Sí (verdad)

20. ¿Filtraste el audio con el que deportaron a Julieta Rodríguez?

Macarena Gastaldo: no

Respuesta: verdad

21. ¿Te besó Gianluca Lapadula?

* No respondió porque tocaron el botón rojo.

21. ¿Golpeaste a tu expareja?

Macarena Gastaldo: sí

Respuesta: verdad