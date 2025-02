Así reaccionó Samahara Lobatón al fin del romance entre Xiomy Kanashiro y Farfán

Samahara Lobatón opinó acerca de Xiomy Kanashiro y la expareja de su mamá. (Foto: redes sociales)

¿Qué dijo? Samahara Lobatón habló claro y directo sobre el corto romance de Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro. Conoce los detalles.

Samahara Lobatón ha llamado la atención tras ser consultada sobre la fugaz relación entre Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán. Luego de que ambos sorprendieran con su inesperada cercanía y posterior distanciamiento, varios esperaban la opinión de la hija de Melissa Klug.

Como se recuerda la integrante de 'La casa de la comedia' y la 'Foquita' llamaron la atención hace unas semanas tras ser vistos juntos en diversas ocasiones, como en la playa y discoteca. Sin embargo, su romance no llegó a oficializarse y, para sorpresa de muchos, cada uno tomó caminos separados sin dar mayores explicaciones al respecto.

Samahara Lobatón se desmarca de la polémica

En recientes declaraciones para Radio Moda, Samahara Lobatón dejó en claro que no está al tanto de lo que ocurre en la farándula peruana. “Uy, de verdad no veo tele, estoy cero enterada del mundo de la farándula ahorita. Estoy súper enfocada en mis hijas, en mis proyectos. Nada. No tengo nada que opinar”, expresó la influencer, desmarcándose completamente del tema.

Samahara Lobatón en su familia y proyectos

Sus palabras reflejan su intención de mantenerse alejada de la controversia y centrarse en su vida personal. Actualmente, Samahara Lobatón dedica su tiempo a sus hijas y a sus proyectos profesionales, dejando de lado cualquier vínculo con el mundo del espectáculo y la exposición mediática.

Lejos de involucrarse en esta historia, Samahara ha optado por mantener su postura de indiferencia. Con su respuesta, aclaró que su presente está lejos de las polémicas y que su prioridad está en sus temas personales.

