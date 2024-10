Samantha Batallanos lució como todo un ángel: así fue su seductor desfile a lo Victoria's Secret VIDEO

Samantha Batallanos todo un ángel, así fue su seductor desfile a lo Victoria's Secret. Foto: Instagram

¡Todo un ángel! La modelo y expareja de Jonathan Maicelo cautivó al público con su pasarela.

Samantha Batallanos, la popular modelo peruana, ha vuelto a sorprender a sus seguidores con una espectacular presentación. En un reciente evento, la expareja de Jonathan Maicelo desfiló luciendo una sensual lencería que la hizo lucir como toda una top model de Victoria's Secret.

Con una pasarela llena de confianza y sensualidad, Batallanos demostró una vez más por qué es una de las modelos más solicitadas del país. Su figura esbelta y su belleza cautivaron a todos los presentes, quienes no dudaron en aplaudirla.

El desfile en el reconocido restaurante de Mauricio Diez Canseco, estuvo inspirado en las icónicas presentaciones de Victoria's Secret y contó con una cuidada puesta en escena, con luces, música y una escenografía que transportaron al público a un mundo de fantasía y glamour. Samantha Batallanos fue una de las protagonistas indiscutibles de la noche.

¿Qué dijo Samantha Batallanos sobre su desfile a lo Victoria's Secret?

"Me siento feliz y orgullosa por lo presentado, y de las bellezas que me acompañan. Siempre he soñado con el Victoria´s Secret Fashion Show y Mauricio me ha dado la oportunidad de realizarlo, lo admiro mucho porque es una persona que siempre cumple lo que dice y estoy aprendiendo mucho. Estoy feliz por la oportunidad y se vienen más proyectos por realizar", comentó Samantha Batallanos, quien cumplió su sueño al realizar esta pasarela.



¿Quién es Samantha Batallanos?

Samantha Batallanos es una modelo y personaje de la farándula peruana. La influencer de 28 años en la temporada 2019 ganó el concurso del Miss Grand Perú 2019. Asimismo, es actual pareja del boxeador peruano Jonathan Maicelo, con quien hace poco tuvo una primera ruptura polémica, ya que indicó que fue agredida por el deportista.

