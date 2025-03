Shirley Arica estará en 'El valor de la verdad': confesará todo sobre juerga con futbolistas

Shirley Arica participó en una grabación de ‘El valor de la verdad’ en 2019, pero el episodio nunca se emitió. Foto: captura YouTube

La modelo Shirley Arica es el nuevo personaje que hará fuertes confesiones en el sillón rojo de ‘El valor de la verdad’.

El último domingo, las revelaciones de Pamela López en el sillón rojo de 'El valor de la verdad' sobre su tormentosa relación con Christian Cueva remecieron la farándula peruana e incluso involucraron a nuevos personajes.

Por ello, muchos estaban interesados en saber quién sería la segunda invitada de la nueva temporada del programa. Luego de algunos días de espera, finalmente se reveló que la modelo Shirley Arica será la siguiente en sentarse en el polémico sillón rojo.

Las revelaciones de Shirley Arica en ‘El valor de la verdad’

En un adelanto del programa, Shirley Arica confesó que tuvo un beso con Cueva durante una reunión, asegurando que el alcohol influyó en su percepción sobre él. Según su relato, la situación se dio en medio de una fiesta en un Airbnb, donde también estaban presentes los futbolistas Yoshimar Yotún y Luis Advíncula.

“Era en una juerga, en un Airbnb, iba a estar Yotún y Advíncula. Había intercambio de parejas de baile”, relató Arica. Luego añadió: “El primero que me habló fue Cueva. Me quería llevar a uno de los cuartos (...) obviamente nos besamos, empecé a verlo más guapo, no sé si por el alcohol; pero bueno”.



(Fuente: 'El valor de la verdad')

Asimismo, la modelo mencionó que varios jugadores de la selección peruana estuvieron en el evento y compartió algunos detalles sobre lo que sucedió aquella noche. Su testimonio ha generado revuelo y despertado la curiosidad del público sobre lo ocurrido en la reunión.

Shirley Arica y su episodio vetado en 2019

La modelo Shirley Arica participó en una grabación de ‘El valor de la verdad’ en 2019, aunque el episodio nunca llegó a emitirse. En los avances promocionales, ella mencionó a reconocidos futbolistas peruanos como Jefferson Farfán, Christian Cueva, Yoshimar Yotún y Luis Advíncula, lo que generó gran expectativa entre el público.

No obstante, cuando llegó la fecha programada para la emisión, el episodio fue sorpresivamente reemplazado por una entrevista con Janet Barboza, lo que provocó desconcierto y malestar entre los televidentes. Luego, Beto Ortiz aclaró que no salió el programa por un conflicto con el área de Deportes del canal.