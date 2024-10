Shirley Arica: ¿Pamela López se disculpó por vincularla con su expareja Christian Cueva?

Shirley Arica: ¿Pamela López le pidió disculpas por vincularla con Christian Cueva? (Foto: redes sociales)

La 'Chica realidad' contó todos los pormenores sobre su encuentro con la aún esposa de Christian Cueva, Pamela López.

Shirley Arica ha vuelto a ser el centro de atención tras revelar detalles sobre un reciente reunión en un discoteca con Pamela López. Como se recuerda, la trujillana había señalado que Christian Cueva la había engañado con otras mujeres y una de ellas era aparentemente la 'Chica realidad'.

Sin embargo, todo parece haberse esclarecido entre ambas tras su inesperado junte en una fiesta. "Me encuentro con Pamela en la discoteca, ella se acercó, muy buena onda ¿no? Me ofreció disculpas y le dije que sí, que no había nada. Que yo nunca había tenido nada con su marido", comentó la también modelo para 'América espectáculos'.

'AL FONDO HAY SITIO': ¿QUIÉN ES AXAH HERRERA, LA NUEVA PAREJA DE JOEL GONZALES EN LA SERIE?

Por otro lado, Shirley Arica recalcó que todo esta bien y que no hay rencores. "Le dije: ‘Te voy a mandar tu carta notarial, Pamela’ ¡rectifícate! se mató de la risa, son bromas ¿no?, pero me cayó súper bien, súper divertida y chévere o sea ¿por qué voy a guardarle rencor?", expresó.

JOSETTY HURTADO Y LO QUE DIJO TRAS LA PRISIÓN PREVENTIVA A SU PADRE ANDRÉS

¿Qué pasó entre Pamela López y Christian Cueva?

El lunes 19 de agosto de 2024, Pamela López decidió romper el silencio y salió a declarar en 'América hoy', que Christian Cueva la agredió en diversas ocasiones. Sus palabras y la muestra de pruebas del cobarde ataque remecieron el mundo de la farándula.

"Varios episodios han sido delante de mis hijos. He sido muchos años víctima de violencia familiar. Este año he sido víctima de dos sucesos muy fuertes en mi vida, uno de ellos fue cuando descubro la infidelidad; y el otro fue un día antes de mi cumpleaños", expresó la aún esposa de 'Aladino'.

Asimismo, en 'Magaly TV: la firme' aseguró que el padre de sus hijos le confesó que la había engañado con mujeres relacionadas a la farándula, como Pamela Franco y Melissa Klug antes de contraer matrimonio con ella. Esto desató aún más la polémica.

¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!