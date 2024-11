Tepha Loza reveló que no se habla con su hermana Melissa: ¿qué ocurrió?

Tepha Loza reveló que no se habla con su hermana Melissa. Foto: Instagram

Tepha Loza confesó que ha perdido toda comunicación con su hermana Melissa a pesar de que se amistaron.

Tepha Loza ha expresado con emoción su profundo deseo de convertirse en madre, una aspiración que nace de la sólida y amorosa relación que mantiene con su pareja, el empresario Mario Neumann.

“Me muero por ser mamá, pero no quiero apresurar las cosas. Todo a su tiempo. Él (Mario) tiene dos bebés, uno de 9 y otro de 3, así que tiene que estabilizarse. Además, quiero estar bien económicamente para darle lo que deseo a mi futuro hijo”, manifestó.

¿Qué dijo Tepha Loza sobre Melissa Loza?

En un ámbito más personal, Tepha Loza reveló que, a pesar de haberse reconciliado con su hermana Melissa Loza tras años de distanciamiento, la comunicación entre ellas sigue siendo inexistente. “No hay comunicación, pero le deseo lo mejor, espero que esté bien con el trabajo, de salud y con sus dos hijas”, precisó.



Además, la también modelo confirmó que no tiene planes de regresar al popular reality 'Esto es guerra', del cual se retiró hace dos años. “Salí hace dos años del reality y no he regresado. ¿Si extraño la competencia? Sigo con lesiones y es lo que me impide competir”, detalló.

¿Qué dijo Tepha Loza sobre su relación amorosa?

Finalmente, en relación a su vida sentimental, Tepha hizo una clara distinción entre su actual pareja, Mario Neumann, y su ex, el futbolista Sergio Peña. A pesar de las declaraciones del volante en el canal de YouTube de Jesús Alzamora, donde minimizó la relación que tuvieron.

“Honestamente, ahorita estoy en una etapa de mi vida tranquila. Gracias a Dios estoy al lado de un hombre súper bueno, súper trabajador, súper buen papá y ahí está la respuesta ante eso que no es, es algo que no es, pero no voy a contestarle porque después es un ping pong. Por respeto a mi pareja, a mi tranquilidad, no me interesa”, contestó a ‘América Espectáculos’.

