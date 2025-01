Cha Eun Woo de Astro y Han So Hee: ¿quién es la supuesta novia del cantante?

Cha Eun Woo de Astro y Han So Hee. Foto: Allkpop

Cha Eun Woo de Astro es relacionado de manera frecuente con Han So Hee, pero muchos desconocen quién es esta estrella coreana. Te lo contamos

Constantemente, a los actores e idols se les suele relacionar con otras celebridades del medio del entretenimiento de Corea del Sur, tal y como los rumores de que Cha Eun Woo de Astro y su presunta relación amorosa con Han So Hee. Ambos son relacionados y han alborotado las redes desde que en 2023 protagonizaron el video de la campaña publicitaria de la marca Giordano.

El cantante, actor y modelo Cha Eun Woo, es muy reservado con respecto a su situación sentimental. Por ello, hasta el momento todavía se ha podido confirmar su presunta relación con Han So Hee.

¿Quién es Han So Hee, supuesta novia de Cha Eun Woo?

Han So Hee, nacida como Lee So-hee el 18 de noviembre de 1994, es una actriz y modelo surcoreana. Ha ganado reconocimiento por sus papeles en series de televisión como The World of the Married (2020), Nevertheless (2021), My Name (2021) y Gyeongseong Creature (2023-2024).



(Foto: Allkpop)

Además de su carrera en la actuación, Han So Hee también es una modelo popular. Ha aparecido en campañas publicitarias y ha sido nombrada embajadora de varias marcas de cosméticos y moda. Además, participó en el videoclip de ‘SEVEN’ de Jungkook de BTS.

