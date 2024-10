Chris Martin confirmó cuándo será el retiro de Coldplay. (Foto: redes sociales)

Chris Martin se sinceró y dio detalles de cuándo llegará el final de Coldplay. Eso sí, el vocalista sí tiene pensado seguir haciendo música.

La noticia ha dejado a millones de seguidores de Coldplay en un estado de tristeza y reflexión: Chris Martin ha confirmado la separación de la banda, o al menos eso parece indicar con los planes futuros que ha compartido.

En una emotiva entrevista con Zane Lowe de Apple Music, el carismático cantante de 47 años reveló que él, junto a Jonny Buckland, Guy Berryman, Will Champion y Phil Harvey, han decidido poner un límite a su producción discográfica: "Solo vamos a hacer 12 álbumes, y eso es real", comentó.

COLDPLAY ESTRENÓ SU NUEVO SINGLE ‘WE PRAY’, QUE SERÁ PARTE DE SU PRÓXIMO ÁLBUM 'MOON MUSIC'

Con una mezcla de nostalgia y aceptación, Chris Martin explicó: "Menos es más. Y para algunos de nuestros críticos, incluso menos sería aún más". Esta declaración confirmó que el final del camino para Coldplay está más cerca de lo que muchos quisieran admitir.

La banda, que ha sido la banda sonora de tantas vidas, parece acercarse a una conclusión inevitable. Sin embargo, vocalista espera que este final sea algo más llevadero para sus fieles seguidores.

(Foto: redes sociales)

¿Qué dijo Chris Martin sobre el adiós a los álbumes de Coldplay?

"Es muy importante que tengamos ese límite. Solo hay 12 álbumes y medio de los Beatles. Hay más o menos el mismo número de Bob Marley. Así que todos nuestros héroes tienen un límite. Además, tener ese límite significa que el control de calidad es muy alto en este momento y que una canción que lo logre es casi imposible, lo cual es genial", añadió.

COLDPLAY TENDRÍA TODO LISTO PARA EL LANZAMIENTO DE SU NUEVO ÁLBUM ‘MOON MUSIC’

Coldplay continuará realizando giras y lanzando discos, al menos dos más. Pero según Chris Martin, esto no marcará el fin de su colaboración. El cantante desea seguir creando música, ya sea en un nuevo proyecto o en lanzamientos individuales que no formarán parte de un álbum oficial de Coldplay.

"Eso seguirá así de alguna manera, pero hay algo en Coldplay, no sé de dónde vienen las canciones. No sé de dónde vienen las ideas, pero eso me ha estado llegando desde hace unos cuatro o cinco años. Es como si dijera 'tienes que terminar así', y confío en eso igual que confío en las canciones.... Entonces, si hacemos algo juntos después de eso creativamente más allá de la gira, entonces será algo diferente, o será algo secundario, o será una compilación de cosas que no habíamos terminado", detalló.

Actualmente, Coldplay se encuentra en plena gira mundial con su exitoso tour ‘Music of the Spheres’ y este viernes 4 de octubre será el lanzamiento de su décimo álbum ‘Moon music’.

¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!