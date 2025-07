BTS regresa a lo grande: J-Hope deslumbró a todos en el festival Lollapalooza

J-Hope se apoderó del Estadio Olímpico con un enérgico set de 90 minutos. Foto: Allkpop

Tras cumplir con su servicio militar, los integrantes de BTS poco a poco se enfocan nuevamente en su carrera musical. J-Hope hizo su regreso triunfal al escenario de Lollapalooza.

Este fin de semana, los fans de BTS vivieron momentos muy especiales gracias a J-Hope. El artista se presentó en el festival Lollapalooza en Berlín y demostró, una vez más, que el escenario es donde más brilla.

Su presentación fue pura energía y emoción, con luces, colores y cientos de ARMY Bombs encendidas por todas partes. Quienes no pudieron asistir, siguieron cada detalle a través de Weverse y el canal oficial de BTS en YouTube.

J-Hope de BTS causó furor en su concierto en Berlín

J-Hope se apoderó del Estadio Olímpico con un enérgico set de 90 minutos, ante un público electrizante de 60.000 fans. Esta actuación marcó su primera aparición en Lollapalooza desde su debut como solista en la edición de Chicago de 2022.

En esta ocasión, interpretó un setlist de 21 canciones que combinaba temas solistas favoritos de los fans como ‘What if…‘, 'Pandora's Box', 'on the street' y su último lanzamiento, ‘Killin' It Girl‘, junto con éxitos icónicos de BTS como ‘MIC Drop’, ‘Dynamite’ y ‘Butter’.

Desde el momento en que subió al escenario gracias a un espectacular ascenso, el espectáculo fue una poderosa mezcla de energía y emoción. Los fans ondearon lightsticks de BTS, cantaron en coreano y corearon su nombre durante toda la noche.

J-Hope expresó su sincero agradecimiento durante sus palabras de cierre y dijo: “Estoy agradecido por muchas cosas durante mi gira mundial. Gracias por acompañarme en este viaje inolvidable, y los quiero mucho”.



¿Cuándo regresará BTS?

Según confirmó un representante de Hybe, BTS volverá a reunirse como grupo completo en marzo de 2026. Esta noticia se dio a conocer poco después de que todos los integrantes terminaran su servicio militar obligatorio, el cual pausó sus actividades desde el año 2022.

La misma fuente indicó que, tras cumplir con su deber militar, los integrantes de BTS podrían volver a los escenarios con una gira mundial. Aunque no hay fechas confirmadas, los comentarios que se han filtrado desde la agencia han emocionado a todos los fans de ARMY.