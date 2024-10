Eminem será abuelo: así fue su emotiva reacción ante la noticia de su hija. (Foto: redes sociales)

El popular rapero estadounidense tuvo una particular respuesta al enterarse que su hija Hailie Jade está embarazada.

El mundo del hip hop se conmovió con la noticia de que el legendario rapero Eminem se convertirá en abuelo. Su hija, Hailie Jade, está embarazada y el artista ha compartido públicamente su emotiva reacción ante esta nueva etapa de su vida.

La noticia se dio a conocer a través del videoclip de la canción 'Temporary', donde se muestra el momento exacto en el que Hailie le revela a su padre que espera un bebé. Eminem, visiblemente emocionado, abraza efusivamente a su hija con cariño. Este conmovedor instante ha cautivado a millones de fans en todo el mundo.

En redes sociales, los seguidores del rapero han expresado su alegría y apoyo a la familia. Muchos han destacado la evolución de Eminem como papá y la hermosa relación que mantiene con su hija. Asimismo, han felicitado a Hailie Jade por esta nueva etapa y le han deseado lo mejor en su maternidad.

Eminem: ¿cuáles son sus cinco canciones más escuchadas?

Eminem posee una larga lista de éxitos en su larga trayectoria musical, de acuerdo con un informe elaborado por la revista Rollig Stones en 2018, estás las canciones más escuchadas del polémico rapero.

5. My name is (1998)

4. Lose yourself (2002)

3. Dr. Dre feat. Eminem, Forgot About Dre (2000)

2. Stan (2000)

1. The real slim shady (2000)

'The real slim shady': ¿por qué es la canción más escuchada de Eminem?

Según la citada revista, "Eminem se transformaría para crear beats más sombríos y serios como 'Lose yourself' y 'Cleanin’ out my closet', 'The real slim shady' es escandalosa, con un sintetizador carnavalesco y un guiño lírico al comediante canadiense Tom Green", describió Rolling Stone. Asimismo, resaltó que está canción se posicionó en cuarto puesto en el Hot 100 de Billboard.

