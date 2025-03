Jennie de BLACKPINK y Dua Lipa: letra en español y significado de su tema ‘Handlebars’

Esta canción de Jennie de BLACKPINK y Dua Lipa retrata una experiencia universal. Foto: Instagram

Recientemente, el k-pop y el brit-pop se unieron en una emotiva balada gracias al talento de dos grandes artistas. ‘Handlebars’, la colaboración entre Jennie y Dua Lipa, fue lanzada junto con un videoclip, ofreciendo al mundo una canción suave y envolvente que promete quedarse en la memoria del público por mucho tiempo.

Este lanzamiento es parte del primer álbum en solitario de la integrante de BLACKPINK, estrenado el pasado 7 de marzo. Titulado ‘Ruby’, en honor a su segundo nombre, el disco es una vibrante fusión de pop, hip-hop y R&B, con la participación de diversos artistas, entre ellos Childish Gambino, Doechii, Dominic Fike, Kali Uchis y, por supuesto, la estrella británico-albanesa.

Significado de ‘Handlebars’ de Jennie de BLACKPINK y Dua Lipa

Esta canción de Jennie de BLACKPINK y Dua Lipa retrata una experiencia universal, ya que el amor puede ser tan embriagador como un virus que nadie puede evitar. Su síntoma más evidente es el delirio, ese estado de euforia provocado por la atracción o el romance. Las emociones intensas que surgen en estos momentos son inigualables y casi imposibles de resistir, razón por la cual las artistas las comparan con el alcohol, una adicción que puede hacernos perder el control incluso en un día común como un martes.



Cuando no se sabe gestionar la intensidad de estas emociones, pueden surgir consecuencias inesperadas, como decisiones impulsivas o pensamientos obsesivos que terminan por dañar la relación. De ahí la reflexión que plantea la canción con la línea: “¿Por qué el amor nunca es amable conmigo?”.

Letra de ‘Handlebars’ de Jennie de BLACKPINK y Dua Lipa

Me tropiezo y me enamoro

Como un borracho en martes

Siempre voy con todo, con todo, con todo

Encima del manubrio

Golpeando el suelo tan fuerte

Si estoy sola, cayendo, cayendo, cayendo

No tenemos que hablar de eso

Misericordia

¿Por qué el amor nunca es amable conmigo?

Escuché que los tontos se apresuran y, sí, esa soy yo

Me quema una y otra vez

Entonces, ¿por qué sigo usando este sartén?

Me pregunto qué harás esta noche y para siempre

Podría ser el resto de tu vida o lo que sea

Mis labios y tus labios, podríamos presionarlos juntos

Nunca lo pienso dos veces, y, cariño, por eso

Me tropiezo y me enamoro

Como un borracho en martes

Siempre voy con todo, con todo, con todo

Encima del manubrio

Golpeando el suelo tan fuerte

Si estoy sola, cayendo, cayendo, cayendo

No tenemos que hablar de eso

Otra ronda, otro trago

Intento parar, pero no puedo pensar

En nada más que en ti

Y estoy demasiado emocionada con tu amor como para actuar de forma tierna

Un solo beso, perdí la cabeza durante siete días y siete noches

No puedo comer, dormir, cariño, es verdad

Intentando morderme el labio, probablemente me resbalaré

Y te diré alguna locura

Me pregunto qué harás esta noche y para siempre

Nunca lo pienso dos veces, y, cariño, es por eso

Me tropiezo y me enamoro

Como un borracho en martes

Siempre voy con todo, con todo, con todo

Encima del manubrio

Golpeando el suelo tan fuerte

Si estoy sola, cayendo, cayendo, cayendo

No tenemos que hablar

Na-na-na-na-na-na-na

No tenemos que hablar

Na-na-na-na-na-na-na

No tenemos que hablar de eso.

