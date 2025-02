Jennifer López recordó con emoción la vez que se presentó en el Super Bowl junto a Bad Bunny

El espectáculo de 2020, donde JLo brilló junto a otras estrellas, sigue siendo uno de los más vistos en la historia del Super Bowl. (Foto: redes sociales)

Jennifer López fue tendencia luego de compartir video en donde aparece con Bad Bunny en el Super Bowl 2020.

En el marco del emocionante Super Bowl 2025, que enfrentó a los Chiefs de Kansas City contra los Eagles de Filadelfia, el memorable espectáculo de medio tiempo de Jennifer López en 2020 volvió a ser tema de conversación.

Durante aquel icónico evento, la famosa artista boricua compartió escenario con el reggaetonero Bad Bunny, cautivando a millones de espectadores que dijeron presente y también los que siguieron la transmisión vía online o por TV.

Si bien este año el prestigioso espectáculo de medio tiempo fue liderado por el aclamado rapero estadounidense Kendrick Lamar, Jennifer López aprovechó la ocasión para compartir un recuerdo en su cuenta de Instagram.

Jennifer López y el recuerdo junto a Bad Bunny en el Super Bowl de 2020

En las imágenes, se la ve radiante mientras se toma fotografías y abraza al intérprete de ‘Mónaco’, todo bajo la vibrante presencia de la bandera de Puerto Rico, al ritmo de su canción ‘NUEVAYoL’ del álbum ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’.

El espectáculo de 2020, donde JLo brilló junto a la estrella colombiana Shakira, sigue siendo uno de los más vistos en la historia del Super Bowl. En esa ocasión, Bad Bunny se unió al escenario para interpretar ‘I like it like that’ y parte de su éxito ‘Callaíta’, vestido con una llamativa capa y pantalón plateado. J Balvin también se sumó al deslumbrante evento.

Actuación de Jennifer López con Bad Bunny es una de las más recordadas del Super Bowl

La actuación de la intérprete de ‘On the floor’ no solo fue un despliegue de talento, sino también de orgullo puertorriqueño. La artista rindió homenaje a sus raíces al lucir una espectacular capa de plumas con la estrella de Puerto Rico mientras cantaba ‘Let’s get loud’ junto a su hija Emme.

