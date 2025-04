Justin Bieber defendió su comportamiento y relación con Hailey con enigmáticos mensajes 

Justin Bieber defendió su matrimonio con Hailey. Foto: Hola

El cantante canadiense Justin Bieber utilizó sus redes sociales para pronunciarse y defenderse a su manera.

Justin Bieber ha vuelto a hablar sobre su vida personal en medio de nuevos rumores sobre su relación y su estado emocional. Esta vez, el cantante ha decidido responder desde su fe. A través de varios mensajes que compartió en sus redes sociales los días 23 y 24 de abril, Justin se mostró reflexivo y firme ante las críticas sobre su matrimonio con Hailey Bieber y su bienestar emocional.

Los efusivos mensajes de Justin Bieber

El miércoles, el artista publicó en sus historias de Instagram un mensaje sobre cómo Dios actúa en su vida, a pesar de sus errores. “Cada día me despierto pensando que quizás soy demasiado imperfecto para que Dios me utilice en esta hermosa historia de vida. Sin embargo, Dios me usa (con todos mis defectos) cada día. ¡De la misma manera en que te usa a ti! Nuestra vida es significativa. Dios tiene un plan para nosotros”, escribió.

En ese mismo mensaje, Justin mostró una actitud positiva y enfocada en su fe. “Nada nos descalifica de experimentar los buenos planes de Dios para nuestra vida. Hoy elijo permitir que el amor y la gracia de Dios moldeen mi día y me den perspectiva... y no hacer de mi día un intento de demostrar mi valía”, expresó, dejando claro que busca vivir desde la aceptación y la paz interior.

Al día siguiente, el 24 de abril, el cantante fue aún más claro sobre cómo enfrenta las críticas. “Ellos me tratan como un cretino, pero si yo recuerdo que también soy imperfecto y que Dios me ha perdonado. Ayuda a evitar que me sienta superior a quienes son malvados y hieren a la gente”, comentó Justin Bieber.



Justin Bieber defendió su matrimonio con Hailey

Además de los comentarios sobre su comportamiento, muchas personas también han opinado sobre el matrimonio de Justin y Hailey Bieber. La pareja, que tiene un bebé de ocho meses, ha sido blanco de críticas. Ante esto, Justin respondió con humor y efusividad en sus redes: “Honestamente, si yo fuera tú, también me costaría no sentir celos de mí y de Hailey, estamos on fire. Lo nuestro está en lo más alto, y es comprensible que a mucha gente no le guste eso. No los culpo”.

Por su parte, Hailey Bieber también ha hablado sobre los rumores que circulan en internet sobre su relación. En una publicación anterior, dejó clara su postura: “Para que lo sepan, esas historias y rumores que ven en TikTok suelen ser falsos el 100% de las veces. Se las inventan. Provienen de la tierra de los espejismos”, comentó.