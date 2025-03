Justin Bieber: ¿qué es el síndrome del impostor, la enfermedad que padecería el cantante?

Bieber mencionó que a veces se siente como un “tramposo”. Foto: Instagram

A través de sus historias de Instagram, Justin Bieber se sinceró sobre sus luchas internas que estarían relacionadas con el síndrome del impostor.

Justin Bieber, de 31 años, ha confesado que, a pesar de su gran éxito en la música y de contar con millones de seguidores alrededor del mundo, lucha constantemente con el síndrome del impostor. Este fenómeno psicológico provoca inseguridades intensas y la sensación de no merecer los logros alcanzados, algo con lo que el artista ha tenido que lidiar en su carrera.

Justin Bieber confesó sus luchas internas

“Toda la vida, las personas me han dicho: ‘Wow, Justin, te lo mereces’. Y yo siempre me he sentido como un fraude”, reveló el cantante en una historia de Instagram, donde cuenta con 294 millones de seguidores. Sus palabras reflejan la profunda autocrítica que ha experimentado a lo largo de los años, a pesar del reconocimiento mundial que ha recibido.

Bieber, quien está casado con la modelo Hailey Bieber, también mencionó que a veces se siente como un “tramposo”, ya que cree que, si las personas conocieran sus pensamientos más profundos, podrían cambiar su percepción sobre él. “Si supieran mis pensamientos, no estarían diciendo eso”, expresó el artista, dejando ver la lucha interna que enfrenta.



(Foto: Instagram)

A través de su mensaje, el intérprete de ‘Baby’ quiso transmitir a sus seguidores que no están solos si alguna vez han sentido que no son lo suficientemente capaces. “Bienvenido al club. Yo definitivamente siento que no estoy preparado y que no estoy cualificado la mayoría de los días”, escribió, alentando a quienes atraviesan sentimientos similares.

¿Qué es el síndrome del impostor?

Según la Biblioteca Nacional de Medicina del Centro Nacional de Información Biotecnológica de Estados Unidos, el síndrome del impostor es un fenómeno psicológico en el que una persona duda de sus propios logros y siente un miedo constante de ser descubierta como un "fraude", a pesar de que haya evidencia de su éxito. Quienes lo experimentan suelen atribuir sus logros a la suerte, a factores externos o al apoyo de otras personas, en lugar de reconocer su esfuerzo y talento.

Este síndrome no está reconocido como un trastorno mental, pero puede generar ansiedad, baja autoestima y estrés, afectando la vida personal y profesional. Es común en personas altamente exigentes consigo mismas, como estudiantes, profesionales exitosos y figuras públicas. Para superarlo, es clave reconocer los pensamientos negativos, celebrar los logros y buscar apoyo en amigos, familiares o terapeutas.