Justin Bieber rompió su silencio tras comentarios sobre su salud 

Bieber decidió romper el silencio y publicó un extenso mensaje en su cuenta de Instagram. Foto: Instagram

A pesar de atravesar un momento complicado, el propio Justin Bieber decidió hablar sobre sus luchas internas.

En los últimos dos meses, Justin Bieber ha generado preocupación entre sus seguidores debido a su comportamiento y apariciones públicas, las cuales muchos consideran como uno de los momentos más difíciles de su trayectoria artística. Sus fanáticos han expresado inquietud en redes sociales, señalando que el cantante parece atravesar una crisis personal.

Justin Bieber preocupó a sus fans

Con un aspecto irreconocible, el artista canadiense de 31 años, quien se convirtió en padre hace menos de un año, ha sido objeto de especulaciones sobre problemas de salud mental y adicciones. A pesar de estos rumores, tanto su representante como sus allegados aseguran que Bieber se encuentra bien y que su estado no es motivo de alarma.

Aun así, las dudas persisten. Recientes publicaciones de Justin Bieber en Instagram donde se le ve fumando marihuana y luciendo agotado han avivado la controversia. Además, han surgido rumores sobre posibles dificultades en su matrimonio, lo que ha llevado a un debate en torno a su estabilidad emocional y su futuro en la industria musical.

Justin Bieber reveló cómo se siente y la enfermedad que padece

Ante la creciente ola de especulaciones, Bieber decidió romper el silencio y publicó un extenso mensaje en su cuenta de Instagram. En él, expresó en mayúsculas su sensación de estar "ahogándose" y reflexionó sobre la necesidad de aprender a "dejar ir el odio", palabras que generaron aún más reacciones entre sus seguidores.



(Foto: People)

"Desde niño, siempre me dijeron que no debía odiar", escribió Bieber en una historia de Instagram el 16 de marzo. "Pero eso solo me hizo sentir que no tenía derecho a sentirlo, así que nunca le conté a nadie que en realidad sí lo experimentaba", confesó, dando a entender que había reprimido sus emociones durante años.

El cantante continuó explicando que reprimir esos sentimientos lo había hecho sentir como si estuviera "ahogándose", pues le generaba inseguridad admitir lo que realmente sentía. Sus palabras dejaron ver una lucha interna que, según muchos, refleja las dificultades emocionales que ha enfrentado en los últimos años.

"Creo que solo podemos liberarnos del odio si primero reconocemos que está ahí", concluyó Bieber, dejando una profunda reflexión sobre su estado mental. Finalmente, se cuestionó abiertamente: "¿Cómo no sentir odio después de todo el dolor que hemos sufrido?". Días antes, el 13 de marzo, había admitido en otra publicación que, a lo largo de su carrera, siempre había sentido que no era digno de la fama y la atención que recibía.