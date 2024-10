Justin Bieber: ¿cómo conoció a su esposa Hailey? [VIDEO]

Justin Bieber: ¿cómo conoció a su esposa Hailey? (Foto: redes sociales)

¡Así fue su primer encuentro! Un video viral difundido reveló la primera interacción que tuvo Justin Bieber con la que se convertiría en su esposa.

La historia de amor entre Justin Bieber y Hailey Baldwin es una de las más seguidas en el mundo del espectáculo. Pero, ¿cómo comenzó todo? Un video viral que se hizo rápidamente popular en las redes sociales reveló lo que sería el primer encuentro entre estas dos estrellas del entretenimiento.

En el video, se puede apreciar a un joven cantante y a una adolescente Hailey a la salida de un show del astro musical. En un momento dado, fue el padre de la modelo y empresaria quien los presentó.

El progenitor de Hailey Baldwin le extendió la mano al intérprete de 'Baby', 'What do you mean?', 'Yummy', 'Let me love you', entre otros éxitos, y le dijo: "¿Cómo estás? Mi nombre es Steve". Acto seguido le comentó: "Ella es mi hija, Hailey".

La joven también le dio la mano derecha. Ella y Justin Bieber solo tuvieron un breve intercambio de palabras al decirse mutuamente: "Encantado de conocerte". Si bien en ese momento ninguno de los dos imaginaba el rumbo que tomaría su relación, este encuentro casual fue el primer paso hacia lo que hoy conocemos como una de las parejas más sólidas del mundo de la industria y que ahora disfrutan de la llegada de su hijo.

Justin Bieber y Hailey Bieber: ¿cuál es su diferencia de edad?

Justin Bieber nació el 1 de marzo de 1994 en la ciudad de London (Canadá) y tiene 30 años de edad, mientras que su esposa Hailey Bieber el 22 de noviembre de 1996, en Arizona (Estados Unidos) y tiene 27. Ambos tienen una diferencia de edad de tres años. El intérprete de 'Baby' y la modelo son una de las parejas más sólidas del mundo del entretenimiento a pesar de los diversos rumores de crisis.

