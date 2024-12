Liam Payne, ex One Direction: su última novia Kate Cassidy le rindió homenaje con tatuaje

Kate Cassidy fue la última novia del fallecido cantante Liam Payne. (Foto: redes sociales)

¡Para siempre juntos! Kate Cassidy reveló que lleva un nuevo tatuaje en honor al fallecido ex cantante de One Direction, Liam Payne.

Kate Cassidy, la última pareja del cantante Liam Payne, ha rendido un emotivo homenaje al ex miembro de One Direction a través de un nuevo tatuaje. Este gesto ha conmovido a los fans de ambos, quienes siguen lamentando la trágica pérdida del artista.

En una publicación reciente en sus redes sociales, la modelo reveló un delicado tatuaje de alas de ángel en sus dedos, un diseño que parece estar dedicado a Payne. La fotografía donde ella aparece con la perrita Nala, que habían adoptado juntos, ha generado una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes han expresado su admiración por la fortaleza y el amor de Cassidy.

El tatuaje de Kate Cassidy sobre Liam Payne

El fallecimiento de Liam Payne a finales del año pasado dejó un vacío en el mundo de la música y en el corazón de sus seres queridos. Su novia, Kate Cassidy, ha sido una de las personas más afectadas por esta pérdida y ha compartido públicamente su dolor a través de diversas publicaciones en redes sociales.



(Foto: redes sociales)

Este nuevo tatuaje se suma a la lista de homenajes que Cassidy ha realizado en memoria de Payne. Anteriormente, la influencer había compartido un conmovedor video en TikTok donde recopilaba algunos de los momentos más especiales que vivió junto al cantante.

¿Qué dijo Kate Cassidy tras la muerte de Liam Payne?

"Estoy completamente perdida. Nada de los últimos días ha parecido real. Pido y rezo que me den la gracia y el espacio para enfrentar esto en privado”, escribió. También expresó su amor eterno hacia el cantante: “Liam, mi ángel. Eres todo para mí. Quiero que sepas que te amé incondicional y completamente. Te amaré por el resto de mi vida", escribió Kate Cassidy tras la muerte de Liam Payne en un comunicado, además, de mostrar varias fotos junto al ex One Direction.

¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés, en OIGO, nuestra app oficial y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!