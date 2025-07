Selena Gomez y Benny Blanco: revelan la fecha y los invitados que asistirán a su boda

Todo indica que la boda de Selena Gomez y Benny Blanco será muy privada. Foto: Instagram

¡Ya tienen fecha! Revelan detalles inéditos sobre la futura boda de Selena Gomez y Benny Blanco

Selena Gomez y Benny Blanco ya están dando los primeros pasos en la organización de su boda. Según reveló una fuente al Daily Mail, la pareja desea mantener los preparativos en total discreción, ya que planean una ceremonia íntima, reservada únicamente para su círculo más cercano.

¿Cuándo y en dónde se casarán Selena Gomez y Benny Blanco?

Aunque Selena Gomez y Benny Blanco han estado enfocados en sus carreras, todo indica que su boda ya tiene fecha confirmada. Según el Daily Mail, el esperado enlace se llevará a cabo en septiembre de este año y contará con una lista de invitados muy exclusiva, en un lugar que refleja el estatus de ambos como celebridades.

Benny Blanco, cuyo nombre real es Benjamin Joseph Levin, contó en una entrevista reciente que la planificación del evento ha avanzado lentamente debido a sus apretadas agendas. “Hemos estado trabajando tanto”, confesó durante un pódcast, explicando que el tiempo ha sido un factor clave en el retraso de los preparativos.

A pesar de los compromisos laborales, una fuente cercana reveló que “la boda de Selena y Benny será un evento de dos días en Montecito, en septiembre”. Esta exclusiva localidad costera de California es conocida por ser hogar de famosos como Meghan Markle y el príncipe Harry, lo que aumenta la expectativa en torno a la ceremonia.



(Foto: Instagram)

Los invitados para la boda de Selena Gomez y Benny Blanco

Todo indica que la boda será muy privada y pensada solo para el círculo más cercano. Las invitaciones ya han sido enviadas, y a los asistentes se les ha pedido que lleven equipaje para un fin de semana completo, lo que sugiere que la celebración se extenderá por más de un día.

Aunque los novios han querido mantener los detalles en reserva, el entorno de Selena incluye a algunas de las personalidades más influyentes del mundo del espectáculo. El Daily Mail señaló que entre los invitados estarán Taylor Swift y su novio, el jugador de fútbol americano Travis Kelce.

Además, se espera la presencia de compañeros cercanos a Selena, como Steve Martin y Martin Short, con quienes comparte pantalla en Only Murders in the Building. También asistirán figuras destacadas del ámbito musical, amigos y colegas de Benny Blanco, lo que promete una celebración íntima pero llena de estrellas.