Liam Payne: ¿cuándo será lanzada su canción póstuma 'Do no wrong'? (Foto: redes sociales)

La canción póstuma de Liam Payne que iba a ser estrenada el 1 de noviembre; sin embargo, fue aplazada. Conoce los detalles de su publicación.

La esperada canción póstuma de Liam Payne, 'Do no wrong', en colaboración con el cantante y productor Sam Pounds, no vio la luz el pasado 1 de noviembre como se había anunciado inicialmente. Esta noticia ha generado gran conmoción entre los fans del ex One Direction, quienes aguardaban con ansias este nuevo lanzamiento.

A través de sus redes sociales, Sam Pounds ha explicado los motivos detrás de esta decisión. Él ha señalado que, tras la trágica muerte de Liam Payne, la familia del cantante aún se encuentra en un proceso de duelo y ha preferido postergar el estreno del tema.

¿Cuándo se estrenará 'Do no wrong', canción póstuma de Liam Payne?

Hasta el momento se desconoce cuando será el lanzamiento de 'Do no wrong', la canción póstuma de Liam Payne. "Hoy decido mantener 'Do No Wrong' y dejar esas libertades a todos los miembros de la familia. Quiero que todas las ganancias se destinen a una organización benéfica de su elección", expresó Pounds en un mensaje dirigido a sus seguidores. El productor ha demostrado un gran respeto por la familia de Payne y ha priorizado su bienestar en esta difícil situación.

¿Qué dijo Sam Pounds sobre la canción póstuma de Liam Payne?

"Rezo para que esta canción sea una bendición para el mundo, como Liam siempre ha soñado. Rezo para que los ángeles los consuelen a todos todos los días mientras la escuchan. Rezo para que esta canción sea una bendición para Ruth, Bear y toda la familia", dijo Sam Pounds sobre la canción póstuma de Liam Payne en redes sociales antes de la postergación.

"Rezo para que esta canción eclipse los ecos negativos. Rezo para que el poder sanador positivo sobrenatural los abrace a todos y cada uno de ustedes. Guarda los enlaces aquí. Con amor seamos todos la bendición", agregó.

¿De qué murió Liam Payne, ex integrante de One Direction?

Liam Payne, ex integrante de One Direction murió a los 31 años de edad en Palermo, Argentina, el 16 de octubre de 2024. El artista nacido en la ciudad de Wolverhampton, Reino Unido (1993) falleció de un "politraumatismo y una hemorragia interna y externa", según el informe preliminar de la autopsia.

