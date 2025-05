Liam Payne: ¿quién se quedará con la millonaria fortuna tras su muerte sin testamento?

Liam Payne falleció trágicamente en el año 2024. (Foto: redes sociales)

¡Se reveló el patrimonio de Liam Payne! Nuevos documentos judiciales aclaran el futuro del dinero del exmiembro de One Direction.

Liam Payne, exintegrante de One Direction, falleció en octubre de 2024 sin dejar instrucciones legales sobre su millonaria fortuna. Sin embargo, la justicia británica ya definió cómo será repartida su herencia.

PUEDES VER: La familia de Liam Payne se pronunció por primera vez tras retirar los cargos por su muerte

¿Qué sucederá con los millones que dejó Liam Payne?

A sus 31 años, Liam Payne murió sin testamento, lo que obligó a aplicar las normativas de sucesión intestada vigentes en Inglaterra y Gales. Según información difundida este 7 de mayo, el patrimonio del artista fue evaluado en £24.3 millones de libras (más de S/ 112 millones).

Ante la falta de un documento legal que indicara su voluntad, las autoridades designaron a su expareja, Cheryl Tweedy, y al abogado Richard Mark Bray como los encargados de administrar sus bienes.

(Foto: redes sociales)

El medio The Guardian reveló que el valor bruto de la herencia era de £28,594,888 (alrededor de S/ 132 millones), pero tras deducir deudas y otros gastos, el monto neto quedó en £24.3 millones de libras. Tweedy, de 41 años, y Bray, quien ha trabajado con artistas como Ed Sheeran, fueron autorizados oficialmente para gestionar los recursos, aunque con facultades limitadas.

¿Bear, el hijo de Liam, será el principal beneficiado?

Liam y Cheryl mantuvieron una relación entre 2016 y 2018, fruto de la cual nació Bear, su hijo, que actualmente tiene ocho años. Como Payne no estaba casado al momento de su fallecimiento, la ley establece que el siguiente heredero legal es su descendiente directo. Por ello, todo indica que el patrimonio será destinado a un fideicomiso administrado por Cheryl en beneficio de Bear.

Una fuente cercana al cantante explicó al Daily Mail que “aunque no dejó testamento, Liam siempre quiso hacer lo correcto por él [su hijo] financieramente”. También añadió: “Es un pequeño consuelo saber que Bear nunca carecerá de nada”.

Tras la disolución de One Direction en 2016, Payne consolidó su situación económica mediante inversiones inmobiliarias y una carrera como solista que incluyó éxitos como 'Strip That Down' y 'For You'. Hoy, su legado financiero busca asegurar el futuro de su hijo, tal como él lo habría querido.

¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés, en vivo en OIGO, nuestra app oficial y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!