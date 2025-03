La familia de Liam Payne se pronunció por primera vez tras retirar los cargos por su muerte

La familia agradeció los homenajes que ha recibido Liam Payne. Foto: TMZ

Tres personas habían sido acusadas de homicidio involuntario por la muerte de Liam Payne.

La familia de Liam Payne se pronunció públicamente tras la reciente decisión judicial que absolvió a tres hombres previamente acusados de homicidio involuntario en relación con su fallecimiento. A través de un comunicado enviado a la BBC, expresaron su profundo dolor y solicitaron respeto a su privacidad en medio del intenso interés mediático que ha generado el caso.

Familia de Liam Payne pidió privacidad

“La muerte de Liam fue una tragedia indescriptible. Este es un momento de tremendo dolor para quienes lo conocieron y amaron. Liam debería haber tenido una larga vida por delante”, expresó la familia en su declaración.

En el mismo comunicado, añadieron: “En cambio, Bear ha perdido a su padre, Geoff y Karen han perdido a su hijo, Ruth y Nicola han perdido a su hermano y todos los amigos y fanáticos de Liam han perdido a alguien que tenían en gran estima”.



(Foto: Facebook)

Acusados de muerte de Liam Payne fueron absueltos

El 19 de febrero, los medios Rolling Stone y la BBC informaron que Roger Nores, amigo cercano del exintegrante de One Direction, junto con Gilda Martin y Esteban Grassi, trabajadores del hotel CasaSur Palermo en Buenos Aires, fueron exonerados de los cargos luego de la resolución de la Cámara de Apelaciones de Argentina.

En diciembre del año anterior, los tres habían sido imputados por homicidio culposo, bajo la sospecha de haber actuado con negligencia la noche del incidente, lo que, en caso de confirmarse, podría haberles significado penas de hasta cinco años de prisión.

No obstante, en su dictamen, el tribunal concluyó que Nores no tuvo responsabilidad en el acceso de Payne a las sustancias y al alcohol hallados en su organismo, y que su presencia aquella noche no habría evitado el desenlace fatal.