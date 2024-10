Liam Payne: Backstreet Boys y más famosos se pronunciaron tras la muerte del ex One Direction

Backstreet Boys y más famosos se pronunciaron tras la muerte del ex One Direction. Foto: USA Today

La trágica muerte de Liam Payne en Argentina ha generado una ola de reacciones de varios destacados artistas y personajes del entretenimiento.

La inesperada partida de Liam Payne, ex miembro de One Direction, en Argentina, ha dejado un profundo vacío en la industria musical y en el corazón de millones de fans en todo el mundo. Su talento y carisma lo convirtieron en un ícono pop, y su repentina muerte ha generado una ola de tristeza y consternación.

La noticia de su fallecimiento ha trascendido fronteras y ha conmovido a artistas de diversas generaciones. Entre las celebridades que han expresado sus condolencias se encuentran los Backstreet Boys, quienes reaccionaron al fallecimiento del cantante británico en sus redes sociales.

"Las palabras no pueden expresar las emociones que sentimos colectivamente en este momento, y parece que el resto del mundo está en el mismo barco. Nuestros corazones están con la familia de Liam, sus amigos y los Directioners de todo el mundo. Descansa en paz hermano", se expresó la boy band estadounidense.

Charlie Puth en shock por la muerte de Liam Payne

"Estoy en shock. Liam siempre ha sido muy amable conmigo. Era uno de los primeros artistas grandes con los que pude trabajar. No me puedo creer que ya no esté", lamentó en sus historias de Instagram Charlie Puth sobre la muerte de Liam Payne.

Paris Hilton se despidió de Liam Payne

"Fue muy triste escuchar la noticia del fallecimiento de Liam Payne. Envío amor y condolencias a su familia y seres queridos. Descansa en paz, amigo", fue el mensaje que escribió en su cuenta de Twitter (hoy 'X').

¿De qué murió Liam Payne, ex integrante de One Direction?

Liam Payne, ex integrante de One Direction murió a los 31 años de edad en Palermo, Argentina, el 16 de octubre de 2024. El artista nacido en la ciudad de Wolverhampton, Reino Unido (1993) al parecer se habría quitado la vida al estar bajo los efectos de sustancias nocivas, según la prensa local.

