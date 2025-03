Linkin Park regresa a Lima: ¿cuándo, dónde será y precios de las entradas?

La gira From Zero World Tour de Linkin Park llega a Lima. Foto: Instagram

Linkin Park confirmó su retorno a Lima. Esta vez la famosa banda llega con su nueva vocalista Emily Armstrong y su nuevo álbum.

El próximo 28 de octubre, la reconocida banda estadounidense Linkin Park llegará a Lima para ofrecer un concierto en el Estadio San Marcos como parte de su gira mundial From Zero World Tour. Durante este esperado espectáculo, la agrupación presentará su más reciente trabajo discográfico junto con sus grandes éxitos.

En el marco de este anuncio, la banda también lanzó su nuevo sencillo Up From The Bottom, el cual antecede la llegada de la Edición Deluxe de su álbum From Zero, programada para el 16 de mayo. Esta versión especial incluirá tres temas inéditos y una edición física que contará con cinco canciones grabadas en vivo.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Linkin Park?

Además de presentar su más reciente producción, Linkin Park ha confirmado su visita a Lima como parte de su recorrido internacional. El próximo 28 de octubre, los seguidores peruanos tendrán la oportunidad de disfrutar de un espectáculo único que combinará los clásicos de la banda con sus nuevas composiciones.



(Foto: Instagram)

La gira From Zero World Tour ha llevado a la agrupación por varias ciudades de Estados Unidos y, ahora, amplía su itinerario hacia Sudamérica. En esta nueva etapa, la banda ha confirmado conciertos en países como Argentina, Chile, Colombia y Brasil, consolidando su impacto en la región.

¿Cuáles son los precios del concierto de Linkin Park?

Las entradas estarán a la venta a través de Ticketmaster en las siguientes fechas: los días 1 y 2 de abril se llevará a cabo una preventa exclusiva para clientes BBVA con un 15% de descuento, mientras que la venta general comenzará el 3 de abril.

Precios preventa BBVA (15% de descuento)

Occidente central: s/.450.

Cancha 1 (izquierda): s/.390.

Cancha 1 (derecha): s/.390.

Occidente 1: s/.420.

Oriente 1: s/.420.

Occidente 2: s/.330.

Oriente 2: s/.330.

Cancha 2: s/.295.

Tribuna norte: s/.180.

Precios generales

LPU PIT 1: s/.770.50.

LPU PIT 2: s/.770.50.

Occidente central: s/.517.50.

Cancha 1 (izquierda): s/.448.50.

Cancha 1 (deercha): s/.448.50.

Occidente 1: s/.483.

Oriente 1: s/.483.

Occidente 2: s/.379.50.

Oriente 2: s/.379.50.

Cancha 2: s/.339.25.

Tribuna norte: s/.207.