Selena Gomez y Benny Blanco estrenan nuevo sencillo 'Sunset Blvd'

Selena Gomez ha sido reconocida por su trabajo con múltiples nominaciones a los premios Emmy. Foto: Facebook

Este sencillo de Selena Gomez es parte de su nuevo álbum, que estará disponible el próximo 21 de marzo, 'I Said I Love You First'.

La artista nominada al Grammy y multiplatino Selena Gomez, junto al artista, productor y compositor nominado al Grammy y multiplatino Benny Blanco, estrenan hoy una nueva canción, 'Sunset Blvd'. Inspirada en su primera cita en el histórico Sunset Blvd, la canción pertenece al esperado primer álbum en colaboración de Gómez y Blanco, I Said I Love You First, que saldrá a la venta el 21 de marzo a través de SMG Music/Friends Keep Secrets/Interscope Records. La canción viene acompañada de un nuevo vídeo dirigido por Petra Collins, colaboradora de Gómez desde hace muchos años.

La canción marca el tercer lanzamiento de su próximo álbum. Gomez y Blanco ya compartieron la impresionante balada pop 'Scared of Loving You', escrita por Gómez, Blanco y FINNEAS, ganador del Grammy. Rápidamente le siguió 'Call Me When You Break Up' con la cantautora nominada al Grammy Gracie Abrams.

'I Said I Love You First' celebra la historia de amor de la pareja, ofreciendo a los fans una ventana única a su relación. El álbum surgió orgánicamente como resultado directo de la comodidad que ambos sintieron al trabajar juntos creativamente, lo que les permitió producir un arte que refleja auténticamente sus experiencias. Es la crónica de toda su historia: antes de conocerse, de enamorarse y de lo que les depara el futuro.

Gómez es una de las artistas, actrices, productoras, empresarias y filántropas más célebres de su generación. Como artista, ha vendido más de 197 millones de sencillos y ha recibido más de 34.000 millones de streams en todo el mundo. Gómez ha publicado tres álbumes de estudio en solitario que han recibido elogios de la crítica, y todos ellos debutaron en el número uno de la lista Billboard de 200 álbumes. Su éxito masivo más reciente, 'Calm Down', con el cantante Rema, se convirtió en la canción afrobeat más exitosa de todos los tiempos y en la canción que más tiempo ha permanecido en la lista Billboard U.S. Pop Airplay Chart.

Como actriz y productora, Gomez ha sido reconocida por su trabajo con múltiples nominaciones a los premios Emmy, Globo de Oro y SAG, incluyendo su primera victoria con sus compañeros de reparto por 'Actuación destacada de un conjunto en una serie de comedia'. Además, recientemente recibió su primera nominación a los BAFTA por su papel en la audaz película de Jacques Audiard Emilia Pérez.