Lorde vuelve con fuerza: estrenó nuevo single 'What was that'

Lorde hizo su primer lanzamiento musical luego de casi cuatro años. (Foto: redes sociales)

'What was that' marca el comienzo de una nueva era para el ícono del alt-pop, Lorde.

Lorde regresa con What Was That, su primer gran lanzamiento en casi cuatro años y coproducido por Lorde, Jim-E Stack y Dan Nigro.

El videoclip se rodó en Nueva York, incluido Washington Square Park, donde Lorde sorprendió a sus fans con una actuación a principios de esta semana.

Su último álbum había sido 'Solar Power' y el momento no podría ser más perfecto para el regreso de Lorde. El teaser de la canción en TikTok también ocurrió días antes de que la cantante se uniera a Charli XCX en el escenario de Coachella para interpretar su exitosa colaboración, 'Girl, So Confusing'.

(Foto: redes sociales)

Cuando se unió al remix el año pasado, ella y Charli dominaron de inmediato los titulares y las páginas de For You. Esto solo demuestra que las ganas de escuchar música nueva de Lorde están más fuertes que nunca.

¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés, en vivo en OIGO, nuestra app oficial y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!