¿Cuánto gana Mariah Carey por su exitoso tema 'All I Want For Christmas Is You'?

Mariah Carey es una de las artistas que más gana en épocas navideña.

¡Una exorbitante cifra! Esto es lo que factura Mariah Carey por su más que exitoso tema emblema navideño. Conoce los números.

Mariah Carey, la diva del pop ha conquistado los corazones de millones con su voz privilegiada y también ha logrado agrandar su ganancias gracias a un tema que se ha convertido en un himno navideño a nivel mundial: 'All I Want For Christmas Is You'.

Lanzada en 1994 como parte de su álbum navideño, esta canción se ha posicionado año tras año como una de las más escuchadas en todo el mundo durante la temporada festiva. Su éxito perenne ha convertido a Carey en una de las artistas con mayores ingresos durante la Navidad.

(Foto: redes sociales)

Esto gana Mariah Carey por su canción 'All I Want For Christmas Is You'

Según datos de Forbes, Mariah Carey ha acumulado más de 60 millones de dólares en regalías desde el lanzamiento de 'All I Want For Christmas Is You'. Esta cifra demuestra el impacto duradero de esta canción en la industria musical y la fortuna que genera anualmente para la cantante.

Pero, ¿cuánto gana exactamente Mariah Carey por esta canción cada año? Las estimaciones varían, pero según The Economist y Forbes, la artista estadounidense obtiene alrededor de 2,5 millones de dólares. Sin embargo, otras fuentes como The New York Post elevan esta cifra a 3 millones de dólares.

Mariah Carey más allá de la Navidad

Aunque 'All I Want For Christmas Is You' es sin duda el mayor éxito de Mariah Carey durante la temporada navideña, la cantante estadounidense cuenta con una extensa discografía y una carrera llena de éxitos que la han consolidado como una de las figuras más importantes de la música pop.

