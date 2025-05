Met Gala 2025: a qué hora empieza y cómo ver la transmisión del evento

Desde sus inicios, el evento ha recaudado más de 220 millones de dólares. (Foto: Getty)

Este lunes se celebrará la Met Gala 2025 en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

La Met Gala 2025 ha llegado, y como cada año, promete ser la noche más glamurosa de la moda. Este lunes 5 de mayo, las escaleras del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York se llenarán de celebridades del cine, la música, el deporte y el diseño, en un evento organizado por Anna Wintour y Vogue.

Más allá de los looks impactantes y las fotos virales, la gala tiene como objetivo recaudar fondos para el Costume Institute del Met, el ala del museo dedicada a la moda.

Desde sus inicios, el evento ha recaudado más de 220 millones de dólares, que se han utilizado para preservar piezas históricas, montar exposiciones espectaculares y ampliar el archivo del instituto.

La edición de este año se titula ‘Superfine: Tailoring Black Style’ (Súper fino: Confeccionando el estilo negro) y está inspirada en el libro "Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity" (Esclavos de la moda: El dandismo negro y el estilo de la identidad de la diáspora negra) de Monica L. Miller. El concepto explora la relación entre poder, moda e identidad en la diáspora negra, especialmente a través de la sastrería de alta costura.

(Fuente: Getty)

¿Cómo ver la Met Gala 2025?

Puedes seguir la transmisión de la Met Gala 2025 en vivo a través del canal de YouTube y el sitio web oficial de Vogue.

¿A qué hora empieza la Met Gala 2025?

Aquí tienes los horarios en diferentes países:

• Perú, Colombia y Ecuador: 5 p.m.

• México: 4 p.m.

• Chile y Venezuela: 6 p.m.

• Argentina y Uruguay: 7 p.m.

• España: medianoche del martes 6 de mayo

¿Qué pasa después de la Met Gala 2025?

Luego de la alfombra roja, los invitados disfrutan de una cena exclusiva dentro del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York y visitan la nueva exposición de moda. El evento continúa con una fiesta privada en el Templo de Dendur, donde las estrellas celebran sin cámaras.

¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés, en vivo en OIGO, nuestra app oficial y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!