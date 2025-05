Met Gala 2025: Rihanna sorprendió al lucir nuevo embarazo en plena gala

Rihanna se encuentra alejada de la música y enfocada en sus negocios. (Foto: Vogue)

La artista apareció en el evento más icónico de la moda con un atuendo que no dejó a nadie indiferente.

Rihanna volvió a acaparar todos los reflectores en la Met Gala 2025, y esta vez no fue solo por su estilo. La cantante hizo su llegada dejando ver lo que muchos interpretaron como una nueva señal de maternidad.

Durante la esperada alfombra roja, la intérprete de Barbados sorprendió al público luciendo lo que parecía una prominente pancita, lo que inmediatamente provocó una ola de reacciones en redes sociales.

Comentarios como “¿Otra vez está embarazada?” o “Siempre que aparece está embarazada” inundaron las plataformas digitales, reflejando tanto sorpresa como emoción entre sus seguidores.

¿Qué usó Rihanna para captar todas las miradas?

La estrella del pop eligió un conjunto gris elegante que combinó con un sombrero negro, en sintonía con el tema de este año. Su look, tan sofisticado como enigmático, generó todo tipo de especulaciones. Aunque Rihanna no ha confirmado oficialmente la noticia, muchos interpretaron su apariencia como una forma sutil de anunciar su tercer embarazo.

Este inesperado momento ocurrió en el marco de una Met Gala inspirada en la sastrería afrodescendiente, basada en el libro 'Slaves to Fashion' de Monica L. Miller. La exposición explora cómo el estilo masculino negro ha sido una herramienta de afirmación cultural y estilo personal a lo largo de la historia.

¿Cuál fue el concepto detrás de la MET Gala 2025?

Bajo el título 'Superfine: Tailoring Black Style', la temática de la Met Gala 2025 se enfocó en el arte de la sastrería masculina dentro de la comunidad afrodescendiente. El objetivo: rendir homenaje a la elegancia, creatividad y poder simbólico de esta expresión de moda.

Por su parte, el código de vestimenta fue 'Tailored for You' ('Hecho a la medida'), incentivando a los asistentes a explorar diseños personalizados que celebren la identidad, el detalle y el corte perfecto. Rihanna, fiel a su estilo, no solo cumplió con el código, sino que volvió a convertirse en uno de los momentos más comentados del evento.

