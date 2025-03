'Ojos tristes' de Selena Gomez y Benny Blanco: letra completa del hit

La nueva canción de Selena Gomez ha conquistado a sus seguidores con un toque nostálgico y un homenaje a la música en español.

'Ojos tristes', la colaboración entre Selena Gomez y Benny Blanco, se ha convertido en uno de los temas más destacados de su nuevo álbum. Este sencillo, que explora las distintas facetas del amor, ha captado la atención del público gracias a la participación de una artista emergente, el uso de versos en español y la inclusión de un icónico sample de los años 80.



En la versión especial 'I Said I Love Your First – Explained: Narrated' by Selena Gomez, la cantante compartió detalles sobre la inspiración detrás de cada canción. Sobre 'Ojos tristes', reveló que es una de sus favoritas, en parte gracias a la colaboración con María Zardoya, vocalista de The Marías. "Benny y yo fuimos a ver a The Marías en un concierto al aire libre. Me quedé fascinada con su música y lo hermoso que hace", comentó la artista.

Un homenaje a sus raíces latinas

Uno de los elementos más llamativos de "Ojos tristes" es la inclusión del español, algo que Selena Gomez ha tratado de mantener presente en su carrera. “Para mí, fue una decisión natural. Siempre intento incluir una canción en español en cada álbum y esta tenía el tono perfecto para hacerlo”, explicó.



Sin embargo, los versos en español no son completamente originales, ya que la canción toma como base el coro de "El muchacho de los ojos tristes", el clásico ochentero de Jeanette. Este detalle ha sido clave para la conexión emocional de la canción con el público, ya que evoca la nostalgia de una era musical inolvidable.

La reacción de Jeanette al nuevo éxito de Selena Gomez

Jeanette, la intérprete original de "El muchacho de los ojos tristes", compartió su sorpresa y emoción al escuchar la versión de Gomez. En una entrevista con Rolling Stone, expresó: “Es preciosa. Es una versión clásica, pero le han dado un toque moderno, respetando la esencia de la original. Al principio pensé: ‘¿Qué es esto?’, pero después de escucharla por completo, me pareció hermosa. ¡Me pregunto por qué no me pidieron colaborar!”.

Con esta canción, Selena Gomez no solo reafirma su versatilidad artística, sino que también rinde homenaje a la música en español, logrando conectar con una nueva generación de oyentes mientras rescata un clásico inolvidable.

Letra 'Ojos tristes' de Selena Gomez

No, it's not hard to see

That you probably feel worse than me

It's not your fault I have to leave

Please don't you look that way, baby

Those sad eyes, sad eyes

You know I don't wanna say goodbye

Don't cry, don't cry

Just hold me for one last time

El muchacho de los ojos tristes

Vive solo y necesita amor

Como el aire necesita verme

Como el sol lo necesito yo

El muchacho de los ojos tristes

Ha encontrado al fin una razón

Para hacer que su mirada ría

Con mis besos y mi gran amor

Han pasado dos años

Te sigo pensando en todos mis sentidos

Antes eran tus ojos lloviendo en otoño

Y ahora son los míos

Cómo cambió, amor

Felices éramos los dos

Y ahora lloro, por Dios

Tristeza en mí amaneció

El muchacho de los ojos tristes

Vive solo y necesita amor

Como el aire necesita verme

Como el sol lo necesito yo

El muchacho de los ojos tristes

Ha encontrado al fin una razón

Para hacer que su mirada ría

Con mis besos y mi gran amor

