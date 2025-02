Redfoo de LMFAO sorprendió a sus fans con su nueva carrera profesional: ¿qué pasó?

Redfoo se hizo muy conocido a nivel mundial con LMFAO. (Foto: redes sociales)

Redfoo del dúo musical estadounidense formado en 2006 causó revuelo con su nueva faceta profesional. Conoce los detalles.

Stefan Kendal Gordy, más conocido como Redfoo, integrante del icónico dúo LMFAO, ha sorprendido al mundo al incursionar en el tenis profesional. Luego de conquistar las listas de éxitos con temas como 'Party Rock Anthem' y 'I’m Sexy and I Know It', el artista ha decidido probar suerte en el circuito ITF, compitiendo en torneos oficiales.

Su debut en el torneo M15 de Sharm-El-Sheikh

Redfoo recibió una invitación especial para participar en el cuadro principal del torneo M15 de Sharm-El-Sheikh, en Egipto. A sus 49 años, se enfrentó al joven noruego Leyton Rivera, quien tiene 26 años menos que él. A pesar de su entusiasmo, el debut no fue favorable para el cantante, ya que perdió por un contundente 6-1 y 6-0 en tan solo 43 minutos.



(Foto: redes sociales)

Un interés que viene de años atrás

Esta no es la primera vez que Redfoo incursiona en el tenis competitivo. En 2016, intentó clasificar al USA F30 Futures, enfrentándose al español Fernando Bogajo, quien lo venció por 6-0 y 7-5. Ese mismo año, también participó en un partido de dobles en el USA F28 Futures junto a Chris Wettengel, aunque nuevamente fue derrotado.

PUEDES VER: Jennifer López recordó con emoción la vez que se presentó en el Super Bowl junto a Bad Bunny

Pasión por el tenis más allá de la música

Aunque es reconocido mundialmente por su carrera musical, Redfoo siempre ha mostrado un gran interés por el tenis. Ha sido entrenador y colaborador en academias deportivas, además de haber participado en eventos benéficos relacionados con este deporte. Su incursión en torneos profesionales demuestra su compromiso con esta nueva etapa de su vida.

A pesar de los resultados adversos, Redfoo no ha dado señales de querer abandonar su sueño en el tenis. Su participación en dos torneos consecutivos en Sharm-El-Sheikh indica que está dispuesto a seguir intentándolo y a mejorar su nivel competitivo.

¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés, en vivo en OIGO, nuestra app oficial y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!