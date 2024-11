Rihanna se vuelve viral por su futuro musical: ¿se retira definitivamente?

Rihanna es una de las cantantes más queridas en el mundo. (Foto: redes sociales)

Rihanna, quien lleva casi una década sin lanzar un nuevo álbum ha brindado declaraciones acerca de su futuro en la industria musical.

Rihanna ha vuelto a ser el centro de atención tras sus últimas declaraciones. Durante la inauguración de una de sus tiendas Fenty Beauty en Barbados, la intérprete de 'Umbrella' hizo unas revelaciones que han puesto en alerta a todos sus fans: "La música fue lo que llamó la atención, pero Dios tenía otros planes para mí".

Rihanna ha demostrado ser una empresaria nata y ha construido un imperio en el mundo de la belleza y la moda. Sus marcas han revolucionado la industria y le han permitido alcanzar un nivel de éxito financiero que pocos artistas logran.

¿Rihanna se retira de la música?

Las palabras de Rihanna han sido interpretadas por muchos como una señal de que podría estar considerando retirarse definitivamente de la industria musical. Desde el lanzamiento de su último álbum, 'ANTI', en 2016, la cantante se ha enfocado en sus negocios, como Fenty Beauty y Savage X Fenty, logrando un éxito rotundo.

La noticia de un posible retiro de Rihanna ha causado conmoción entre sus seguidores. Muchos expresan su tristeza y decepción ante la posibilidad de no volver a escuchar nueva música de la cantante. Sin embargo, otros entienden su decisión y la apoyan en sus nuevos proyectos. Aunque las declaraciones de Rihanna han generado muchas especulaciones, aún no hay una confirmación oficial sobre su retiro de la música.

¿Cuáles son las canciones más escuchadas de Rihanna?

De acuerdo con Spotify, Rihanna cuenta con más de 84 millones de oyentes mensuales en esta plataforma. Estas son sus cinco canciones más escuchadas.

'We found love'

'Only girl (In the world)'

'This is what you came for'

'Umbrella'

'Love on the brain'

