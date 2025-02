Selena Gomez explicó por qué hace 10 años no habría podido aceptar el amor de Benny Blanco

Selena Gomez y Benny Blanco están comprometidos. Foto: Instagram

Aunque en la actualidad está muy feliz con Benny Blanco, Selena Gomez confesó que hace 10 años esto no se habría dado.

Selena Gomez y Benny Blanco, que se conocieron en 2013 a través de la madre de Gómez, Mandy Teefey, pero comenzaron a salir en 2023. Anunciaron su compromiso en diciembre de 2024, por lo que en la actualidad se muestran como una de las parejas más sólidas.

Aunque la cantante y actriz estadounidense recibió muchas críticas cuando dio a conocer su relación amorosa con el famoso productor musical, lo cierto es que tanto Selena Gomez como Benny Blanco decidieron seguir adelante y fortalecer su relación.

¿Por qué Selena Gomez no habría aceptado a Blanco hace 10 años?

Cuando le pidieron un consejo sobre relaciones, Selena Gomez dijo que no creía que tuviera "la vida resuelta de ninguna manera", pero habló sobre la importancia de cómo la trató Blanco. "Mi perspectiva al respecto, de manera simple, es que realmente me siento valorada. Me siento vista. Me siento respetada. Y creo que eso es todo lo que realmente he querido", expresó.

Gómez continuó: "He estado un poco sola en el mundo. Estuve sola durante cinco años antes de que nos juntáramos, y creo que eso realmente me ayudó a apreciar a alguien como Ben".



(Foto: Instagram)

"Se siente muy extraño cuando le digo esto, pero, sinceramente, hace 10 años, no estaba en un momento de mi vida en el que pudiera haber aceptado el tipo de paciencia, el tipo de amor incondicional que él me da", concluyó Selena Gomez sobre su relación con Benny Blanco.

Selena Gomez y Benny Blanco estrenaron canción de su primer álbum junto

Coincidiendo con la celebración del 'Día de San Valentín', Selena y Benny estrenaron 'Scared of Loving You', una balada emotiva que explora la vulnerabilidad en el amor. El tema fue coescrito junto al reconocido productor Finneas y refleja un lado más íntimo de la cantante.

Con 'I Said I Love You First', Selena Gomez y Benny Blanco buscan ofrecer una propuesta fresca y emotiva. A medida que se acerca la fecha de estreno, los fanáticos esperan más adelantos del álbum, que sin duda promete ser un éxito en la industria musical.