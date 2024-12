Selena Gomez se casa: ¿quién es Benny Blanco?

Selena Gomez está pasando por el mejor momento de su relación con Benny Blanco. (Foto: redes sociales)

Selena Gomez viene siendo tendencia a nivel mundial luego de anunciar su matrimonio con Benny Blanco.

Aunque muchos aún no lo saben, Benny Blanco, el futuro esposo de Selena Gomez, es el genio detrás de algunos de los mayores éxitos musicales de los últimos años. Su nombre ha brillado en la industria del pop como productor, compositor y visionario, pero ahora también ocupa un lugar especial en el corazón de la cantante.

"Él lo es absolutamente todo en mi corazón. Ha sido lo mejor que me ha pasado", confesó Selena en un emotivo comentario en Instagram. Fue hace un año cuando la estrella mundial reveló públicamente su relación con el productor, abriendo su corazón y sorprendiendo a sus millones de seguidores.

En el último año, la artista ha utilizado sus redes sociales para dedicarle mensajes llenos de ternura a su futuro esposo. En una publicación de este verano, la cantante escribió: "Gracias por compartir conmigo tu vida hoy y todos los días", acompañando una serie de fotos que capturaron la magia de su relación.

¿Quién es Benny Blanco, el hombre que conquistó a Selena Gomez?

Benjamin Joseph Levin, conocido profesionalmente como Benny Blanco, nació en 1988 en Virginia, Estados Unidos. Este talentoso productor y compositor musical ha sido una figura clave en la creación de éxitos del pop durante más de una década.



Su carrera despegó en 2008 con aportes fundamentales en temas como ‘Circus’ de Britney Spears y ‘I Kissed a girl’ de Katy Perry, canciones que dominaron las listas de éxitos y marcaron el inicio de una brillante trayectoria.

Con más de 11 nominaciones a los Premios Grammy y una extensa lista de colaboraciones, Benny Blanco se ha convertido en uno de los nombres más influyentes de la industria. Ha trabajado con artistas de la talla de Justin Bieber, Kesha, Charlie Puth, Camila Cabello y muchos más. Entre sus producciones más emblemáticas destacan temas como ‘Tik Tok’ de Kesha, ‘Lonely’ de Justin Bieber y ‘Hot & Cold’ de Katy Perry.

¿Cómo empezaron Benny Blanco y Selena Gomez?

Benny y Selena comenzaron su relación profesional en 2014, cuando trabajaron juntos en la producción de ‘Same Old Love’, uno de los sencillos más exitosos del segundo álbum como solista de la cantante. Años después, en 2019, volvieron a unir talentos para el tema ‘I Can't Get Enough’, una colaboración junto a J Balvin y Tainy.

En el verano de 2023, Benny Blanco y Selena Gomez volvieron a demostrar su química artística con ‘Single Soon’, un sencillo que rápidamente se convirtió en un éxito y destacó la habilidad del productor para realzar el talento de la cantante.

