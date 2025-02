Selena Gomez y Benny Blanco estrenaron canción de su primer álbum juntos: los detalles

Selena Gomez y Benny Blanco remecieron la industria con el anuncio de su álbum. (Foto: redes sociales)

Los futuros esposos Selena Gomez y Benny Blanco sorprendieron al anunciar su proyecto musical. Descubre su primer sencillo y más.

Selena Gomez y Benny Blanco asombraron a sus seguidores al anunciar su primer álbum en conjunto, titulado 'I Said I Love You First'. El disco estará disponible el próximo 21 de marzo bajo los sellos SMG Music, Friend Keep Secrets e Interscope Records. La noticia emocionó a los fanáticos, ya que la cantante había declarado anteriormente que no tenía planes inmediatos de regresar a la música.

Selena Gomez había descartado nuevos lanzamientos

A través de su cuenta de Instagram, la estrella pop compartió la noticia de su regreso, generando gran expectativa. Esto resultó inesperado, pues recientemente aseguró que su prioridad era su carrera como actriz. Durante el Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara, Selena explicó que se sentía tan inspirada por el cine y el arte que le resultaría difícil volver a la música.



(Foto: redes sociales)

Un anuncio sorpresa que tomó a todos desprevenidos

Pese a sus declaraciones, la exestrella de Disney confesó en su publicación que había "engañado" a sus seguidores y que el álbum ya estaba listo para su lanzamiento. "Siempre los engaño chicos. Mi nuevo álbum 'I Said I Love You First'. con mi mejor amigo Benny Blanco sale el 21/03", escribió en su post. Además, reveló que la primera canción del disco, 'Scared of Loving You', ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

PUEDES VER: Selena Gomez y su noble gesto con las víctimas de los incendios en Los Ángeles

Un regalo especial para San Valentín

Coincidiendo con la celebración del 'Día de San Valentín', Selena y Benny estrenaron 'Scared of Loving You', una balada emotiva que explora la vulnerabilidad en el amor. El tema fue coescrito junto al reconocido productor Finneas y refleja un lado más íntimo de la cantante.

Con 'I Said I Love You First', Selena Gomez y Benny Blanco buscan ofrecer una propuesta fresca y emotiva. A medida que se acerca la fecha de estreno, los fanáticos esperan más adelantos del álbum, que sin duda promete ser un éxito en la industria musical.

¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés, en vivo en OIGO, nuestra app oficial y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!