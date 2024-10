Shawn Mendes detiene su concierto y dedica emotivas palabras a Liam Payne: ¿qué dijo? VIDEO

Shawn Mendes detiene su concierto y dedica emotivas palabras a Liam Payne. Foto: Instagram

Liam Payne dejó un gran vació en el mundo de la música. Así se pronunció Shawn Mendes por la muerte del ex One Direction.

Shawn Mendes conmovió a sus fans y al mundo entero al detener su concierto para rendir un emotivo homenaje a Liam Payne, quien falleció recientemente. Durante una de sus presentación en el Brooklyn Paramount Theater, el cantante canadiense dedicó sentidas palabras al ex integrante de One Direction, demostrando su respeto hacia su amigo y colega.

La reacción del público fue inmediata. Los asistentes al show se mostraron profundamente conmovidos por el gesto de Shawn Mendes y acompañaron al cantante con aplausos y lágrimas. El clip del momento rápidamente se viralizó en redes sociales, generando miles de comentarios y compartidos.

¿Qué dijo Shawn Mendes sobre la muerte de Liam Payne?

“Nos enteramos de la noticia sobre Liam. “Fue devastador. Lo vi un par de veces, y era un alma hermosa, sus ojos brillaban con belleza", expresó Shawn Mendes sobre la muerte de Liam Payne.

Y agregó: "Se trata de llorar a quienes extrañamos con lágrimas y también de celebrarlos por lo que fueron y lo que dejaron en este mundo. El mundo está llorando por ti, hermano, y todos estamos orando por tu hijo y tu familia. Te extraño. Esta es para ti esta noche, Liam, de parte de todos nosotros".



(Fuente: TikTok)

Shawn Mendes le dedicó canción a Liam Payne

Asimismo, Shawn Mendes le dedicó su nueva canción 'Heart of Gold' a Liam Payne. Este tema forma parte del nuevo álbum del también compositor. El cantante de 26 años de edad de esta manera se unió al homenaje que realizado otros artistas internacional tras la pérdida del ex One Direction.

¿De qué murió Liam Payne, ex integrante de One Direction?

Liam Payne, ex integrante de One Direction murió a los 31 años de edad en Palermo, Argentina, el 16 de octubre de 2024. El artista nacido en la ciudad de Wolverhampton, Reino Unido (1993) al parecer se habría quitado la vida al estar bajo los efectos de sustancias nocivas, según la prensa local.

¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!