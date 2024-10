Taylor Swift lanzará libro sobre su gira ‘Eras Tour’: ¿cuándo saldrá a la venta?

Taylor Swift lanzará libro sobre su gira ‘Eras Tour’. Foto: Instagram

Taylor Swift anunció que estrenará libro sobre su exitosa gira ‘Eras Tour’, el cual tendrá 256 páginas.

La emocionante gira musical 'The Eras Tour' de Taylor Swift está llegando a su fin, pero la icónica artista está decidida a que sus recuerdos perduren por siempre, al menos en papel.

Resulta que la artista, de 34 años, reveló este martes que el próximo mes lanzará un cautivador libro de tapa dura con 256 páginas, donde comparte su extensa gira que comenzó el año pasado y ha recorrido cinco continentes. Además, confirmó que muy pronto, los fanáticos podrán adquirir ediciones físicas de ‘The Tortured Poets Department: The Anthology’.

"Estamos por comenzar la última fase de ‘The Eras Tour’ esta semana, lo cual es difícil de asimilar", compartió emocionada en Instagram el martes. "Esta gira ha sido una experiencia extraordinaria y quería conmemorar de manera especial los recuerdos que creamos juntos”, detalló.

Luego, agregó lo siguiente: “De hecho, de dos maneras. Me emociona anunciar que The Official Eras Tour Book, repleto de mis reflexiones personales, fotos inéditas detrás de cámaras y todos los recuerdos mágicos que ustedes trajeron cada noche Y... The Tortured Poets Department: The Anthology en vinilo y CD estarán disponibles por primera vez en exclusiva en Target desde el 29 de noviembre".



(Foto: Instagram)

La estrella también mencionó que los fanáticos de todo el mundo recibirán más información "próximamente" sobre cómo adquirir estos productos. Aunque se han escrito muchos libros sobre Swift, el libro de ‘Eras Tour’ marcará la primera vez que ella misma lanzará uno. El video que acompaña al anuncio indica que el libro incluirá más de 500 fotografías de la gira.

Por otro lado, ‘TTPD: The Anthology’ hasta ahora solo se ha distribuido digitalmente desde su lanzamiento en abril. Mientras Taylor Swift anunciaba la edición estándar del álbum en los Grammys en febrero, ‘The Anthology’, que incluía 15 pistas adicionales, fue una sorpresa para los fanáticos al ser lanzado unas horas después de las primeras 16 canciones en ‘TTPD’.

El anuncio en video de Swift reveló que la edición física de ‘TTPD’ contará con 35 pistas, dejando a los fanáticos llenos de curiosidad sobre cuáles podrían ser esas cuatro canciones adicionales.

Mientras algunos seguidores sueñan con que esas cuatro pistas sean canciones completamente nuevas, muchos otros especulan que podrían tratarse de versiones acústicas o en vivo de canciones ya presentes en ‘TTPD’.

¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!