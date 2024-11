V de BTS lanzará tema navideño junto a un ícono del jazz. (Foto: redes sociales)

La estrella de k-pop V de BTS estrenará una nueva versión del tema 'White Christmas' que hizo famoso Bing Crosby.

Los integrantes de BTS están cumpliendo con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur, lo que ha pausado sus carreras artísticas durante dieciocho meses. Sin embargo, esto no les ha impedido planear diversas sorpresas para ARMY.

Jungkook, el más joven del grupo, lanzó 'Never let go' a principios de 2024; Jimin presentó 'MUSE', su segundo álbum de estudio, y RM estrenó 'Right Place, Wrong Person', su segundo álbum acompañado de un documental. Por su parte, V lanzó el sencillo 'FRI(END)S' y anunció una colaboración significativa para la temporada navideña.

PUEDES VER: Selena Gomez responde a las críticas sobre su físico y revela la enfermedad que padece

V de BTS estrenará canción navideña

Se trata de una nueva versión de 'White Christmas', la famosa canción de Bing Crosby, que se estrenará en las próximas semanas. En las plataformas digitales se encuentra la versión de 1947 con Trudy Stevens, Danny Kaye y Peggy Lee. En este nuevo lanzamiento, la voz de Kim Tae-Hyung, el nombre real de V, se unirá a la de Bing Crosby.

PUEDES VER: Jungkook de BTS alcanzó impresionante récord en famosa app de streaming

¿Cuándo se estrenará la colaboración entre V de BTS y Bing Crosby?

Según el anuncio realizado en las redes sociales de BTS y Bing Crosby, “White Christmas” se lanzará el próximo 6 de diciembre a las 2:00 PM, hora de Corea del Sur. En Perú podremos escuchar esta canción navideña ese mismo día, pero en las primeras horas, es decir el 6 de diciembre a las 00:00 horas.

Es importante mencionar que en la imagen promocional de la canción aparecen Bing Crosby y Yeontan, el perro de V, luciendo gorros de Santa Claus. Además, se ha anunciado la venta de varios artículos navideños junto con el lanzamiento de la canción, aunque por el momento no se han revelado los precios ni la fecha en que estarán disponibles.

¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!