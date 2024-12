V de BTS es el nuevo rey de la navidad: arrasa con ‘White Christmas’ y destrona a Mariah Carey

V de BTS se posiciona como el número 1 en la época de Navidad. (Foto: redes sociales)

V de BTS rompe récords y se posiciona como el nuevo rey de la música navideña. Te contamos más detalles.

El cantante V de BTS sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de dos nuevas canciones: ‘White Christmas’ y ‘Winter Ahead’. Estos temas, preparados antes de iniciar su servicio militar, lograron un éxito rotundo al posicionarse rápidamente en los primeros lugares de listas como iTunes y Billboard, desbancando a Mariah Carey y su clásico navideño 'All I Want for Christmas Is You'.

Taehyung de BTS destrona a Mariah Carey

Cada diciembre, Mariah Carey domina las plataformas musicales con su icónica canción navideña. Según The Economist, este éxito le ha generado al menos 72 millones de dólares a lo largo de su historia. Sin embargo, V logró romper con esta tradición, demostrando su popularidad y conexión con sus fans globales.

El integrante de BTS rindió homenaje a su pasión por el jazz y a su fiel compañero Yeontan, a quien inmortalizó en el video animado de ‘White Christmas’. Este detalle conmovedor y su estilo único llevaron a la canción a superar al clásico de Mariah Carey en las listas más importantes.

De acuerdo con la revista Forbes, el debut de V con ‘White Christmas’, en colaboración con Bing Crosby, marcó un hito en la música navideña. Aunque no es inusual que los idols del K-Pop alcancen grandes éxitos, destronar a Mariah Carey como la reina de la Navidad es un logro significativo.

Fans celebran el éxito de Taehyung de BTS

El éxito de Taehyung en Billboard no pasó desapercibido, ya que ocupó el primer lugar con su nuevo tema. Las ARMY celebraron este logro en redes sociales, destacando que el idol continúa brillando incluso mientras cumple su servicio militar como soldado de las fuerzas especiales.

Aunque ‘All I Want for Christmas Is You’ siempre regresa a las listas en época navideña, V logró conquistar los corazones de sus fans con ‘White Christmas’. Por otro lado, Jungkook, su compañero en BTS, también dejó su marca en la industria al unirse a artistas como Beyoncé en lograr que una película documental recaude más de 10 millones de dólares en taquilla.

