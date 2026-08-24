¡La leyenda regresa a Lima! El histórico Daytona Park renace a lo grande como “Paradox Park: Era Imperium”.

Más de 50 desafíos, cuatro civilizaciones deslumbrantes y shows inmersivos de última generación te esperan en el evento de entretenimiento familiar más esperado del año. ¡Asegura tus entradas antes de que se agoten!

¡La espera de 28 años por fin ha terminado! El emblemático espacio del Jockey Club, que albergó al icónico Daytona Park y marcó a toda una generación de peruanos, vuelve a encender sus luces para transformarse en el nuevo epicentro de la diversión: Paradox Park: Era Imperium. Esta vez, regresa con una propuesta colosal que revolucionará por completo el concepto de los parques de atracciones en nuestra capital.

¿Estás listo para ponerte a prueba? Paradox Park es un parque de diversiones tematizado que ofrece una experiencia única, diseñada para que niños, jóvenes y adultos vivan más de cuatro horas de pura adrenalina, diversión y desafíos.

¿Qué hace a Paradox Park la experiencia más espectacular de la temporada?

Cuatro Mundos Fascinantes: Viaja en el tiempo y conquista los imperios de Roma, Egipto, Grecia y Babilonia . Cada escenario está diseñado con un nivel de detalle asombroso.

Diversión Ilimitada: Enfréntate a más de 50 desafíos y experiencias , con juegos de gran formato totalmente tematizados que te dejarán sin aliento.

Tecnología y Magia en Vivo: Disfruta de shows inmersivos en vivo que combinan historia, tecnología de punta y entretenimiento de clase mundial en cada recorrido.

Respaldo y Seguridad de Nivel Internacional Este gigantesco universo es desarrollado por Amusement Parks, la exitosa compañía detrás de fenómenos del entretenimiento como Fun Jungle , Splash Jungle e Infinity Park. Con presencia en mercados internacionales como Colombia, México y Chile, la empresa garantiza no solo diversión a gran escala, sino también los más altos estándares de calidad. El parque cuenta con el respaldo de operaciones con certificaciones internacionales ISO 9001, ISO 45001 e IQNet, para que tú y tu familia solo se preocupen por disfrutar al máximo.

¡De Lima para el Mundo: El inicio del "World Tour"!

Paradox Park no es solo el evento del año en nuestra capital, es la puerta de entrada a una revolución internacional. Con este megaproyecto, Amusement Parks lanza oficialmente su ambicioso modelo World Tour, una innovadora propuesta diseñada para llevar experiencias itinerantes de esta magnitud a diversas ciudades de Latinoamérica, México y Estados Unidos. Tras la exitosa expansión de sus formatos por la región, la compañía consolida todo su conocimiento para adaptar estas instalaciones temporales de gran escala a nuevos destinos. ¡Perú tiene el privilegio de ser el punto de partida de esta nueva generación de entretenimiento mundial!

¡No te quedes fuera de la historia! El antiguo Daytona Park ha despertado para una nueva generación y la aventura comienza desde el primer paso. Conviértete en uno de los primeros en vivir esta experiencia sin precedentes que está en boca de todos.

GRAN APERTURA: Este 04 de septiembre desde las 4:00 p.m.

LUGAR: Ex Daytona Park – Puerta 4 del Jockey Club.

ENTRADAS: Cómpralas ahora mismo en Joinnus o por la web https://paradox-park.com/ y asegura tu lugar en la historia. Además, paga con tu Tarjeta Banco Ripley y obtén 30% de descuento sobre el precio en puerta, válido hasta el 29 de agosto del 2026.