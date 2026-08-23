ENHYPEN estreno el videoclip ‘Bloody Paradise’ en donde muestras las calles de Barranco

La banda surcoreana ENHYPEN grabó su nuevo videoclip en Lima. Foto: captura YouTube

¡ENHYPEN sabe que Perú es clave! El grupo surcoreano eligió nuestro país como escenario para grabar parte del videoclip de ‘Bloody Paradise’.

La banda surcoreana ENHYPEN sorprendió a sus seguidores al elegir Lima como escenario para grabar su nuevo videoclip, ‘Bloody Paradise’. La producción muestra diferentes lugares de Barranco, permitiendo que calles y espacios conocidos del distrito aparezcan en una propuesta audiovisual dirigida a sus fanáticos de todo el mundo.

La banda surcoreana ENHYPEN grabó su nuevo videoclip en Lima

El rodaje de ‘Bloody Paradise’ se realizó en julio de 2026 y contó con el apoyo de la Municipalidad de Barranco y PROMPERÚ. La producción estuvo a cargo de la empresa peruana Apu Productions, que trabajó junto a una productora extranjera para llevar adelante las grabaciones en distintos puntos de la capital.

Entre los lugares que forman parte del videoclip destacan el mercado El Capullo, el mirador Bresciani, el pasaje Génova y el puente Bajada de Baños. Estos conocidos espacios de Barranco fueron incluidos en las escenas para acompañar la propuesta visual del nuevo lanzamiento de ENHYPEN.

La grabación de la agrupación surcoreana en Lima generó interés entre sus seguidores, quienes ahora pueden identificar algunos de los lugares más representativos de Barranco en ‘Bloody Paradise’. El videoclip une la música de ENHYPEN con diferentes escenarios urbanos de la ciudad.



(Foto: captura YouTube)

Barranco en los ojos del mundo

De esta manera, diversos rincones de Barranco adquieren protagonismo en una producción relacionada con el K-pop y que llegará a una audiencia internacional. La presencia de ENHYPEN en Lima también permite mostrar parte de los paisajes y espacios cotidianos del distrito a través de una propuesta audiovisual de alcance global.