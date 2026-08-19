Teletón lleva su gira nacional a cinco ciudades como previa al evento central del 11 y 12 de septiembre

Chiclayo, Cusco, Piura, Iquitos y Arequipa vivirán la fiesta de la Teletón con artistas, música, voluntarios y familias, en el camino hacia el evento central que buscará recaudar S/ 9,168,510.
Teletón Perú inicia una nueva etapa de su gran movilización nacional con la Gira Teletón 2026, que recorrerá cinco ciudades del país llevando música, artistas, voluntariado y actividades abiertas a toda la ciudadanía, como antesala al gran evento nacional del 11 y 12 de septiembre.
La gira comenzará el 18 de agosto en Chiclayo, continuará el 19 de agosto en Cusco, llegará el 21 de agosto a Piura, seguirá el 29 de agosto en Iquitos y cerrará el 5 de septiembre en Arequipa.
En cada ciudad, niños, jóvenes, familias, voluntarios y ciudadanos podrán vivir de cerca la fiesta de solidaridad más grande del país, en jornadas que combinarán música, entretenimiento, participación de artistas y actividades pensadas para reunir a toda la comunidad alrededor de una misma causa.
Una gira para mostrar el impacto de la solidaridad
La gira tendrá también un propósito fundamental: mostrar resultados y rendir cuentas sobre el impacto que hace posible la solidaridad de los peruanos. En cada región, Teletón buscará reencontrarse con las familias, compartir sus historias y mostrar cómo los recursos recaudados se convierten en rehabilitación y nuevas oportunidades para niños y niñas con discapacidad.
“La Teletón llega a cada ciudad no solamente para celebrar, sino también para mostrar resultados. Queremos volver a las regiones, encontrarnos con nuestras familias, agradecerles y contarle a la ciudadanía qué se ha hecho con los recursos que el país nos ha confiado. Cada sol donado tiene que convertirse en rehabilitación de calidad y en oportunidades para nuestros niños y niñas”, señaló Sergio León, CEO de Fundación Teletón Perú.
(Foto: Difusión)
León destacó, además, que uno de los principales objetivos de la gira es descentralizar la celebración y conseguir que el espíritu de la Teletón llegue a diferentes regiones.
“Queremos llevar la fiesta de la Teletón a cada rincón del Perú. Que las personas puedan encontrarse con nuestros niños, sus familias y nuestros voluntarios, conocer de cerca esta obra y sentir que también les pertenece. Teletón la hacemos todos, y esta gira representa justamente eso: un país que se encuentra y se une por sus niños”, agregó.
¿Cuándo y dónde será la Gira Nacional Teletón 2026?
La Gira Nacional Teletón 2026 recorrerá cinco ciudades entre agosto y septiembre:
- 18 de agosto: Chiclayo
- 19 de agosto: Cusco
- 21 de agosto: Piura
- 29 de agosto: Iquitos
- 5 de septiembre: Arequipa
La invitación está abierta a toda la ciudadanía para acompañar a las familias, disfrutar de las actividades y formar parte de una celebración que recorrerá el país bajo un mismo mensaje: “Teletón, la hacemos todos”.
Teletón Perú 2026 buscará superar los S/ 9 millones
La gira servirá como antesala del evento central de Teletón Perú 2026, que se realizará el viernes 11 y sábado 12 de septiembre. Este año, la organización tendrá como objetivo alcanzar una meta nacional de S/ 9,168,510, un sol más que lo recaudado el año pasado.
La jornada convocará nuevamente a ciudadanos, empresas, medios de comunicación, artistas, voluntarios y diferentes sectores del país para continuar haciendo posible la rehabilitación de niños y niñas con discapacidad.
Con más de 40 años de historia en el Perú, Teletón continúa trabajando para acercar rehabilitación de calidad a las familias y promover una sociedad con mayores oportunidades de inclusión.
¿Cómo donar a la Teletón 2026?
Los peruanos que deseen sumarse a la Teletón 2026 y contribuir con la meta nacional de S/ 9,168,510 pueden realizar sus donaciones mediante diferentes canales:
- Yape: 989 361 677
- App BCP: botón de Donaciones
- Cajas de Plaza Vea, Vivanda, Mass y Makro
- Cajas de Promart
- Web: teleton.pe
Cada aporte, sin importar el monto, contribuye a que más niños y niñas puedan acceder a servicios de rehabilitación de calidad. Dona desde hoy. Teletón, la hacemos todos.
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