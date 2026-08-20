Sismo de magnitud 7.2 remeció Ayacucho y se sintió en Lima

Los especialistas en Defensa Civil enfatizan la importancia de mantener la calma. Foto: realizada con IA

Gran alarma ha causado en todo el país el sismo de gran magnitud registrado en Ayacucho.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un sismo de magnitud 7.2 registrado este 20 de agosto de 2026 a las 13:00:16 horas. El movimiento sísmico tuvo una profundidad de 108 kilómetros y alcanzó una intensidad de III-IV en Coracora. Este movimiento telúrico también se sintió en Lima.

Según el reporte sísmico del IGP, el epicentro se ubicó a 35 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia de Parinacochas, región Ayacucho. Hasta el momento no hay reportes oficiales sobre daños materiales y víctimas.

¿Qué hacer mientras ocurre un sismo?

Los especialistas en Defensa Civil enfatizan la importancia de mantener la calma. Aunque el sismo pueda parecer eterno, solo dura unos segundos, por lo que es fundamental evitar el pánico. Se aconseja no correr ni gritar y, una vez que el temblor haya cesado, evacuar con precaución. En el caso de quienes viven en pisos altos, deben esperar a que finalice el movimiento antes de bajar.

También es recomendable identificar previamente un parque cercano para dirigirse allí en caso de evacuación. Si no hay acceso a espacios abiertos, se puede optar por una zona despejada dentro del condominio o edificio. Para evitar lesiones por objetos que puedan caer, es aconsejable cubrirse la cabeza con un cojín o una prenda gruesa.



(Foto: Andina)

¿Qué hacer después de un sismo?

Luego de un temblor, es crucial seguir ciertas medidas de seguridad para evitar riesgos adicionales:

Observar si alguien está herido y practicar primeros auxilios.

Dirigirse a las zonas de protección ya establecidas, sin perder la calma y sin alejarse del grupo.

No tocar cables de energía eléctrica que han caído.

Cerrar las llaves de gas para evitar cualquier fuga y usarlo nuevamente hasta que se haya realizado la inspección adecuada.

Utilice el teléfono solo en llamadas urgentes.